本地调查：采取以技能优先人才策略 有助提高生产力

随着人口老龄化和劳动市场紧缩，传统的招聘与管理方式已无法再持续。本地一项调查结果显示，企业和组织落实以技能优先的人才策略，有助改善工作素质和雇员之间的知识共享，进而提高生产力。

人力资源专才学会和精深技能发展局星期三（3月27日）联合发布第二版职业技能洞察报告，列出三大建议，包括塑造技能优先的企业文化、招聘时不要只看学历，以及倡导职场学习、鼓励雇员持续提升技能。

今年1月公布的第一版职业技能洞察报告，披露近年有更多人力资源职位，要求应聘者须掌握人工智能应用。在人力资源专才学会和终身学习学院联办的企业增长大会上公布的最新报告，则聚焦在企业与组织的招聘过程、雇员入职后的学习与发展，以及绩效管理。

报告显示，尽管应征者的学历仍是雇主决定是否请人时的主要考量，但有高达88%采取以技能优先招聘策略的组织反映，有关策略能带来实际好处，包括雇员工作质量和表现提高、人才库扩大、劳动队伍更多元并展现包容。

人力资源专才学会在去年12月至今年1月，向超过300名从事人力资源工作者展开调查，调查结果之后汇集成报告。受访者来自跨国公司、本地大型公司、中小企业、非营利组织等。

企业有必要重新检视“人才”定义

人力资源专才学会总裁沙达亚士南（Aslam Sardar）告诉《联合早报》，调查结果显示企业有必要重新检视“人才”的定义，即到底人才是看一个人持有什么文凭，还是看这个人是否有能力完成特定任务，或使用所掌握的技能做出贡献。

“举例说，如果你的起点和别人不一样，如从理工学院毕业，你也可以通过掌握新技能和能力，在组织内获得晋升。”

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期三以主宾身份出席企业增长大会，并见证人力资源专才学会分别与南洋理工学院、成人学习学院签署谅解备忘录，成为策略伙伴。三家机构将通过不同的合作项目，提高企业的职场学习和专业发展能力。

21家来自各领域的企业，包括华侨银行、新电信、新科物流等，也在大会上承诺，日常运作会采取技能优先的人才策略。

其中一家企业是清洁、园艺及废物管理公司BNL集团。雇用约800人的BNL集团董事经理利兴章说，公司自两年前采纳技能优先的招聘策略，放宽对年龄和学历要求，也欢迎来自其他行业者中途转业。

他观察到公司改变做法后，生产力提升15%，内部凝聚力更强。公司目前约有一成有其他行业经验的员工，他们所带来的软技能如沟通技巧、解决问题能力，有助员工之间的知识共享，大家也更积极和乐意进修提升技能。

成立近50年的辉立资本（PhillipCapital）人力资源部门主管佘爱玲告诉记者，公司以往倾向聘请本地大学毕业生，但近年也更有意识地扩大人才库，会考虑学历较低或没有金融或科技背景，但掌握可胜任工作的能力和技能，及对投资有浓厚兴趣的人，加入团队。

她透露，公司员工人数约900人，目前仍有科技相关的工作岗位，如商业分析师和内容创作者的职缺待填补。