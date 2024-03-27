文礼坊不再是兹卡传播风险区 骨痛热症病例数仍高企

文礼坊去年12月出现一起兹卡病例后，至今没再通报新病例，这一区已不具病毒传播风险。

卫生部和国家环境局今年2月发文告说，文礼坊（Boon Lay Place）去年12月出现一起兹卡病例后，虽没再通报新病例，但当局对这一区的蚊虫和污水情况加强监测和化验后，发现兹卡病毒正在区内传播的迹象。

根据环境局在官方网站上公布的最新资料，文礼坊至今没再通报新的兹卡病例，因此不再是兹卡病毒传播的风险区。

本地目前无兹卡黑区 但有89个活跃骨痛热症黑区

截至目前，本地今年共出现四起兹卡病例，这些病例之间并无关联。本地目前也没有兹卡黑区。

兹卡病毒主要由受感染的伊蚊传播，也能通过性爱传播，或由母亲传给腹中胎儿。感染兹卡病毒的症状包括皮肤出疹子、发烧、关节疼痛、肌肉疼痛、头痛，以及红眼症。

除了传播兹卡病毒，伊蚊也会传播骨痛热症病毒。

数据显示，3月17日至23日，本地新增的骨痛热症病例有320起，比前一周少了11起。环境局指出，每周骨痛热症病例数量仍然高企，是2023年同期的约两倍。

截至星期一（3月25日），本地共有89个活跃的骨痛热症黑区，其中28个出现至少10起病例。

病毒传播速度快的黑区包括：累计最多病例的宏茂桥3道（90起）、马西岭路（46起）、惹兰峇合宜亚（Jalan Bahagia，43起），以及岗沙路（16起）。

之前累计79起病例的伊莱雅路（Elias Road）一带，已于3月25日脱离黑区名单。

环境局促请公众与稽查人员合作，允许他们进屋检查和灭蚊，防止骨痛热症和兹卡病毒的传播。

当局也呼吁疑似感染骨痛热症或兹卡病毒的公众及早就医，以获妥善的诊断和治疗。染上骨痛热症和兹卡病毒的公众也应经常涂抹驱蚊剂，避免蚊子在叮咬他们后也叮咬其他人，减少病毒传播。