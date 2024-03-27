姐妹花加入民译达计划 绽放翻译才华

“成长经历对我产生了深远的影响。小时候与爷爷奶奶一起生活，他们都说华语，这让我自然地对语言产生浓厚的兴趣。我还喜欢看华语电视剧，这进一步加深我对中华文化和历史的热爱。”

18岁的陈颖曈是圣安德烈初级学院二年级生。三年前，她考虑到未来可能从事翻译相关工作，于是和姐姐陈颖恩（20岁）一起加入“民译达”计划，希望为自己创造更多机会。

通讯及新闻部属下全国翻译委员会（National Translation Committee）自2021年推出民译达计划以来，已有超过2000人成为民译达译者（Citizen Translators，以下简称译者），大多数参与英华翻译，协助提升政府宣传文件的翻译水平。

译者来自社会各领域，包括媒体从业人员、教育工作者、在校学生和退休人士。他们的年龄介于15岁至70多岁。

陈颖恩和陈颖曈成为译者以来，曾协助当局检查不同政府网站和应用的操作指示翻译，如社区事务署的一站式平台“一联通”（OneService）、Singpass，以及冠病疫情期间提供领取防疫器信息的TokenGoWhere。

陈颖恩目前在新加坡国立大学主修化学，她成为译者的初衷，是因为她在初级学院时，未选修华文相关科目。她希望通过加入民译达计划，保持对华文的兴趣。

她受访时说：“成为译者后，我有更多机会接触华文，例如参与翻译工作或交流会议，我都必须使用华语与在场的人交流。”

加入到译者行列后，陈颖恩和陈颖曈曾协助当局检查不同政府网站和应用的操作指示翻译，如社区事务署的一站式平台“一联通”（OneService）、Singpass，以及冠病疫情期间提供领取防疫器信息的TokenGoWhere。

广泛阅读提升翻译水平

为克服经验不足的问题，姐妹俩会积极学习，通过广泛阅读来充实自己。陈颖曈说：“我会阅读专业文章和报纸，借鉴其中的表达方式和用词来提升我的翻译水平。”

问及接下来的目标，两人都希望能够继续从事翻译工作，为本地的翻译领域做出更多贡献，并结识更多这方面的专业从业人员。

公众可上网https://www.sgtranslatetogether.gov.sg/，查找专有名词或术语的翻译，也可对翻译结果提出建议以改善翻译质量。

