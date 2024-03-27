涉向银行交伪造文件 30亿元洗钱案被告王水明再加控六罪

涉嫌提交两家公司共六份伪造财务报表给瑞士宝盛银行，30亿元洗钱案被告之一的王水明被追加多六项控状。他如今总共面对22项罪名，是洗钱案10名被告中控状最多的。

土耳其籍的王水明（43岁）原本就已面对一项伪造文件控状，以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他的银行户头有约242万元赃款，全部或部分是在中国非法放贷所得。

案件于今年1月31日过堂时，王水明被加控11项伪造文件的控状，指他涉嫌于2022年6月28日，提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显。这两家公司为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。

共面对22控状 10名被告中控状最多

如今连同控方星期三（3月27日）追加的六项伪造文件的罪名，王水明目前总共面对22项控状，是洗钱案10名被告中控状最多的。

控状显示，他涉嫌于2022年7月19日，提交厦门市立康行商贸有限公司2017年至2019年的伪造财务报表给瑞士宝盛银行（Julius Baer）。

王水明也被指在同一天，提交了厦门烨天商贸有限公司2017年至2019年的伪造财务报表给瑞士宝盛银行。

被关押超过七个月的王水明通过视讯面控，在新控状获得受理后，王水明的代表律师也在庭上向法官申请与他视讯10分钟至15分钟，获法官批准。

案展4月4日进行审前会议。

这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿元，10名涉案被告是于2023年8月16日首次面控。其他被告为苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、苏文强、陈清远、王宝森，以及王德海。

《联合早报》日前报道，苏文强（32岁）的案件已定4月2日过堂，苏文强到时候预料会在庭上认罪，成为本案首名认罪的被告。

苏海金（40岁）的案件则定在两天后（4月4日），法院到时会审理苏海金的认罪。包括王水明在内，其余八名被告的案件目前仍在审前会议阶段。