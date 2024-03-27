遇车祸索偿1229万元未来收入损失 女医生仅得249万元

遇车祸伤及右手腕，心脏科女医生称未来几年内须动手术，料会严重影响手腕的运作与灵活度，她甚至可能得因此挂起医生袍提早退休。女医生起诉肇祸驾车者索讨1229万余元的未来收入损失，但只获判249万元。

高庭法官施奇恩认为，车祸与未来须动的手术，无疑会对女医生林瑛鸿的事业造成长远影响，但若说这会导致她丢饭碗，那是夸大其词。

法官说：“我相信她（动手术后）仍可以继续从事手术工作，只是她可能无法执行一些比较复杂的手术。”综合不同专家证人的证据，法官裁定手术料会导致林瑛鸿日后的工作量减少25％。

除了249万4367元的未来收入损失赔偿，法官也谕令答辩人支付15万余元，赔偿林瑛鸿承受的伤痛、已花费和未来须付的医药费。为此，林瑛鸿一共获赔约264万5107元。

林瑛鸿是一名心脏专科医生，目前经营私人诊所。她在2020年4月入禀高庭起诉男子阿布杜尔亚依姆，隔年法庭判答辩人须负起100％赔偿责任。在车祸索赔案中，肇祸者一旦被裁定须负赔偿责任，保险公司将代为支付赔偿金。官司随后进入估算赔偿金额的阶段，诉辩双方对未来收入损失这一项目的赔偿金额有异议。施奇恩法官星期二（3月26日）发表书面裁决。

根据判词，2017年5月4日，林瑛鸿开车在武吉知马路第一条车道上行驶，答辩人的车子则在第二条车道。答辩人右转时，车子撞上林瑛鸿的轿车。

车祸导致林瑛鸿的右手腕严重受伤，包括骨折、韧带撕裂和尺神经麻痹等，她在事发当天求医和动手术。由于手腕之后持续感到疼痛，她得定时复诊寻求治疗。

根据诉方立场，林瑛鸿的手腕疼痛程度会越来越严重，预料她得在未来三年至五年内再动一次手腕手术。诉方称，这项手术估计会大幅度影响林瑛鸿的手腕运作与灵活度，她甚至可能被迫提早退休，无法继续持手术刀或当医生。

诉方要求答辩人就林瑛鸿未来收入的损失，做出1229万4165元的赔偿。不过，辩方驳斥，证据显示林瑛鸿的诊所收入在车祸发生后比过去更高，如此看来车祸并未影响林瑛鸿的赚钱能力。

法官：或无法执行复杂手术 不至于“毁掉生计”

综合诉辩双方专家证人的证据，法官认为，林瑛鸿在动部分腕关节融合手术后，右手腕的运作功能料下降50％，工作量估计减少约25％。在法官看来，手腕手术并不如诉方所称的，会对林瑛鸿的事业带来“严重后果”，甚至“毁掉她的生计”，只是她日后可能无法执行比较复杂的手术。

以林瑛鸿将在70岁退休为标准，根据法官的计算，林瑛鸿料在动手术后损失249万4367元的收入，答辩人必须做出这笔赔偿。