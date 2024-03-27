放眼世界最难攀 巾帼降伏“野蛮山”

攀登全世界公认难度最高的乔戈里峰，沈珮珊在途中看见不少遇难者的遗体，但相比恐惧，她感受更深的是对大自然的敬畏之心。

去年7月27日，沈佩珊（48岁，公共服务人员）攻克8611米的乔戈里峰（也称K2），成为第二名成功登顶珠穆朗玛峰和K2峰的新加坡女性。K2是仅次于珠穆朗玛峰的世界第二高峰，因登山路程比珠峰更艰险，也被称为“野蛮山”。

沈佩珊说，她对登山的兴趣始于20年前，国外登山团队前来新加坡招募女性攀登珠峰，尽管当时没入选，但激发了她攀登珠峰的决心。

经过长期训练，沈佩珊终于在2019年成功挑战珠穆朗玛峰，并于2021年登上南极洲的文森山（Mount Vinson），完成攀登七大洲最高峰的壮举。

之后，K2便成了沈佩珊的下一个挑战目标。2023年7月，沈佩珊与向导和其他登山者，从山脚下的大本营出发，心情也随着不稳定的天气和风雪而波动。

感叹自然力量神奇伟大

她说，攀登K2峰比珠穆朗玛峰需要更多技巧，因为K2更陡峭，需要攀岩、冰岩和混合地形的技能，同时还得背着沉重的背包和穿着冰爪。

“最危险的应该是登顶前的一个坡度高达80度的‘瓶颈’（Bottleneck）区域，我们在那里观望了很久，因为这是个经常发生雪崩的地方，许多登山者葬身于此，我们必须在天气晴朗的时候一鼓作气地前行。”

沈佩珊说，她在攀登的一路上看见许多遇难者的遗体，“但是我没有多余的时间去恐惧，因为脚下的路需要我高度的专注。很多人不理解我为什么要参与这么危险的运动，但当你到达山顶时就会明白，自然的力量有多么神奇和伟大。”