自闭症患者服务机构加大力度 为患者提供更多就业与培训支持

本地专注为自闭症患者服务的机构接下来将加大力度，为特殊教育学校毕业的自闭症患者提供更多支持，包括提供就业机会与培训，确保他们在离开校园后，能过上充实和有质量的生活。

为了协助自闭症患者更顺利地在公开就业市场寻找工作，圣安德烈自闭症中心自前年开始，与农业公司BlueAcres合作，在中心的顶楼设立培训农场，提供让他们学习如何播种、移栽、收割及包装小白菜、生菜等农作物的机会。

培训农场下半年改变性质 让约12名中度自闭症患者工作及学习技能

圣安德烈自闭症中心总裁赵崇德星期三（3月27日）在记者会上受访时透露，这个培训农场会在今年7月或8月，从职业训练（vocational training）改为辅助就业（supported employment）性质，预计能够让10名至12名中度自闭症患者在那里工作，让他们在赚取收入的同时，也学习水耕法等技能。

活动上，赵崇德与工作人员向媒体介绍培训农场，包括讲解农场如何运用图卡来让自闭人士清楚理解如何进行某些步骤；以及为他们提供辅助工具，协助他们能够更专注地将种子播种到指定容器等较为细致的工作。

赵崇德坦言，本地一些农场业者对于是否聘请经过这类培训的自闭症患者有所犹豫，而这可能是因为他们对自闭症患者的情况不是十分了解。“我们需要一步一步来，先从辅助就业开始，给自闭症患者信心，让他们习惯这个工作，再进一步帮他们慢慢适应公开就业环境。”

彩虹中心属下学校每年有约90名毕业生 只有不到5%符合就业要求

彩虹中心执行董事陈思薇受访时指出，中心属下的义顺公园学校、玛格烈通道学校和海军部学校，每年有约90名毕业生，但只有不到5%的毕业生是符合现有的就业或职业要求。

为此，中心在去年11月推出微型职业培训，把清洁、打理室内盆栽和碎纸等工作细分为不同的微型工作，协助自闭症患者更好地掌握工作技能。

陈思薇说：“在这些毕业生当中，大约20%是有能力工作的，但因为现有的服务并不适合他们的较高支持需求，这就是为什么我们必须设计自己的就业培训课程，提供更深入的指导与技能培训。”

新加坡自闭症网络下月举办开放日活动 让业界代表免费参观校园和中心

配合4月2日世界自闭症日，由圣安德烈自闭症中心、彩虹中心、自闭症资源中心、AWWA、新加坡自闭症协会组成的新加坡自闭症网络将在4月举办开放日活动，邀请业界代表免费参观校园和中心，每次导览约90分钟。

开放日活动自去年首办，希望提高业界对特需群体的认识，并建立协作关系，为受惠者打造更多有意义的工作与活动。

今年的开放日活动以“携手共进”（Partnering for Progress）为主题，鼓励社会各方采取行动，携手支持自闭症患者。

自闭症资源中心主席、新加坡自闭症协会会长潘丽萍说：“自闭症会伴随患者一生，如果要提高他们的生活质量，我们就必须扩大服务和援助范围，让他们终身受益。我们需要政府、企业和本地其他群体积极与我们合作，确保这个群体不被落下。”

有兴趣参加的企业可上网查询并报名。