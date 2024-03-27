陈杰豪：我国将继续投资人才发展和科技 支持翻译工作

在人工智能时代，对翻译人才的需求依然存在，因为翻译工作需要能理解不同社会文化和语境的专才，关键在于如何善用科技提升翻译质量和效率。

为此，政府将继续投入资源在人才发展和科技上，并与社会伙伴协作培养本地人，尤其是年轻人对翻译的兴趣。成立10年的全国翻译委员会接下来将集合各方反馈，探讨下个10年的发展策略。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长、全国翻译委员会主席陈杰豪，星期三（3月27日）接受媒体访问时强调翻译工作的重要性，以及说明委员会接下来的工作重点。

翻译是多元文化和种族社会的一个桥梁

他指出，翻译扮演一个重要的桥梁，尤其在新加坡这个多元文化和多元种族的社会，翻译有助于拉近各群组之间的距离，也让人们了解文化和传统。

通讯及新闻部10年前设立全国翻译委员会，旨在提升我国翻译水平。委员会过去几年付出的努力，使我国在这方面建立起很好的基础。

当局接着将探讨未来的发展计划，并在11月举办的10周年研讨会上分享。

陈杰豪说：“我们会从三方面着手。第一，培育翻译人才，尤其是了解本地语境的翻译工作者。第二，善用科技来提高翻译的质量和效率。第三，培养国人对翻译的兴趣，和利益相关者合作打造一个富活力和机遇的翻译生态。”

AI时代翻译专才发展途径更多元

随着人工智能走入各行各业，有者担心翻译工作将被机器取代。但陈杰豪指出，翻译与语言和文化息息相关，仍需靠人来理解当中的微差（nuances）。相较于以前，翻译专才的发展途径其实更多元。许多初创企业和科技公司等在各地市场推出产品，这些企业需要能理解不同文化和语境的翻译专才。

他说：“你不能使用现成的翻译机器或人工智能机器人，需找人加以改进并客制化内容，满足顾客的需求……竞争不在于人和机器之间的竞争，而是谁能更懂得善用科技。”

政府为此也投入资源在科技上，帮助翻译工作者提高效率。通讯及新闻部也到欧洲等地考察，参考不同制度在培育翻译人才和使用科技上的最佳作业方式。

截至去年，翻译人才培育计划自2018年推出后，惠及36名翻译从业员，拨款超过24万元。这项计划资助人员参加翻译课程等专业项目，资助额达九成。政府2019年也推出政府翻译平台“新译达”（SG Translate），为人们提供更符合本地语境的翻译。

肯定“民译达译者”对翻译工作的支持

陈杰豪也肯定“民译达译者”（Citizen Translators）对翻译工作的支持。民译达计划于2021年推出，目的是邀请志愿译者为政府宣传材料提供翻译建议，至今有超过2000人加入行列。他们来自各阶层，年龄介于15岁至70来岁之间。

他说：“我们会继续鼓励人们成为民译达译者，并通过与学校、协会、媒体等利益相关者合作推出课程、举办工作坊、翻译比赛等活动，培养国人对翻译的兴趣。”

张嘉慧（47岁）是全国翻译委员会的华文咨询团成员，她目前在一家国际游戏服务商公司担任全球本地化经理，工作内容包括翻译，让游戏文宣符合不同市场的需求。

她受访时说，科技的运用可以起到互补作用，让译者能更有效率地翻译，但不能取代人工。翻译工作的其中一个目的是传达信息，确保信息准确至关重要，仍需人工校对，也需要能理解不同语境的译者。