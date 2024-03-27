汇款公司办理中国汇款不得通过第三方代理 禁令延至9月30日

为了降低汇款风险，新加坡金融管理局决定延长禁令，本地持牌跨境汇款公司依然只可通过银行或支付卡等指定渠道为顾客办理中国汇款，直至2024年9月30日。

金管局星期三（3月27日）发文告答复《联合早报》询问时做出上述宣布。2024年1月1日起，金管局规定本地跨境汇款服务公司不得通过第三方代理汇款到中国，这项禁令原定3月31日到期。

《联合早报》早前报道，许多在新加坡工作的中国公民通过山立汇款公司把血汗钱汇回中国，岂料被中国执法当局以汇款涉及罪案为由，冻结当地银行户头。

根据金管局27日更新的通告，跨境汇款服务公司帮客户直接或安排汇款至中国，只可通过银行、支付卡运营商、中国当局认证的非银行付款机构，而不得通过第三方代理。

这项禁令从2024年1月1日实行至9月30日。金管局之后有权通过书面延长有效期。

金管局：将客户汇款至中国风险降至最低

金管局指出，自禁令实施以来，尚未收到任何款项汇出遭中国执法当局冻结的通报。金管局延长禁令的期限，是“为了将客户汇款至中国的风险降至最低”。

金管局说，将紧密关注本地汇款公司的现况和做法。

截至2月20日，新加坡警察部队共接获超过840起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，总涉款额约1600万元，其中510起案件与山立汇款公司有关。

山立同月突然向当局表明要归还牌照，执照有效期至2月29日。警方随后调查43岁女董事和34岁合规经理，他们涉嫌经营业务时以欺诈为目的，也未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。商业事务局调查员也曾上门查封证物，山立因此停业，隔日按当局要求开门提供咨询服务，包括回应受影响顾客，但不能再接受新交易。

据记者了解，警方相关调查仍在进行中。

政府后续针对山立汇款公司调查安排四场讲解会。有超过200名汇款案苦主报名，有意对三家汇款公司采取集体诉讼，以讨回被中国公安冻结的款项。