零死角第一视角无人机 为警察机动部队险中探路

能在室内通行无阻，高角度无死角窥探室内每个角落，警察机动部队首次公开介绍第一视角无人机（first-person-view drones），示范重量仅350克的新款无人机如何在关键时刻“打头阵”，进入危险区域一探究竟，确保警员在安全的情况下，更快捷有效地执行任务。

在警方的安排下，《联合早报》记者来到内政团队战术中心，通过枪手袭击的模拟演习，见证机动部队部署最新款无人机的过程。

在警方的安排下，《联合早报》记者来到内政团队战术中心，通过枪手袭击的模拟演习，见证机动部队部署最新款无人机的过程。（蔡家增摄）

模拟演习的场景是某购物商场。警方接获通报，得知商场出现枪手后，火速派遣武装突击部队（Armed Strike Team）人员赶往事发现场。到达购物中心附近时，突击人员先出动一架较大型的无人机查看商场周围，确保户外区域的安全。

与此同时，两名突击人员也操控第一视角无人机，率先侦察突击人员通往购物中心的必经之路。两人通过手机查看无人机拍摄的实况画面，确保安全后，其他队员才开始行动，来到商场外。

轻易穿过狭窄空间 飞到不同角落捕捉画面

突击人员这时再次把第一视角无人机飞入商场，利用无人机的镜头查看商场内部情况。据观察，商场内部有不少高墙、柱子和栏杆，第一视角无人机却可以轻松避开这些“障碍物”，飞到不同角落捕捉即时画面。

枪手发现无人机时当场被激怒，朝无人机连开数枪，大喊“滚开”。然而，就在枪手注意力被分散的一瞬间，突击人员已经悄悄来到他跟前，迅速将他“击毙”。

警察机动部队（Police Tactical Unit，俗称镇暴队）隶属于警察特别行动指挥处，负责处理广泛的公共秩序事件，从民众骚乱到镇压暴动。当发生恐怖袭击事件时，警察机动部队也化身为武装突击部队冲往现场。

警察机动部队配备了先进的专用车辆和多种武器装备，并从2018年开始发展无人机的技术。部队一共使用了五款无人机，警方首次向媒体公开介绍的第一视角无人机是最新的一款，也是最轻巧灵活的，只有约350克重，能在室内飞行，还可以轻易穿过狭窄的空间，就算快速前行或转弯，画面也非常清晰稳定。

警察机动部队连队指挥官黄群翔副警监说，为了应对日新月异的科技环境，以及安全与治安方面的威胁，警察特别行动指挥处通过各种科技，比如无人机，来提升行动能力，以及确保警员能更安全地执行任务。