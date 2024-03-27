自旋电子学专家张棋隆教授 将任国大设计与工程学院院长

新加坡国立大学宣布委任自旋电子学专家张棋隆教授，为设计与工程学院院长。

张棋隆现为国大设计与工程学院（College of Design and Engineering）的代理院长兼常务副院长（学术事务与教育）。国大星期三（3月27日）发文告说，张棋隆将在4月1日正式出任院长，成为这所学院的第二任院长。

设计与工程学院是由工程学院以及设计与环境学院，于2022年合并而成。

促进跨学科研究合作

张棋隆1999年加入国大，先后担任工程学院副院长（研究与科技）和常务副院长。

2011年至2019年，身为工程学院的副院长，张棋隆负责管理每年平均1亿3500万元的研究资金，也制定学院的研究方向。张棋隆在促进跨学科研究合作方面，扮演重要角色，提升学院的国际领导地位。

张棋隆2019年至2021年担任工程学院常务副院长时，主要负责院内的学术项目规划和发展，以及人才管理，并为持续教育与培训项目和硕士课程做出不少贡献。

国大校长陈永财教授说：“张教授学术成就卓著，在国内外学术界享有盛誉。他在推动教育、研究和创新方面经验丰富，学院将从中获益匪浅。”

张棋隆是本地自旋电子学（spintronics）专家，曾是新加坡国立研究基金会及新加坡科技研究局研究审查委员会的一员。张棋隆在2019年获颁公共行政奖章（铜）。

张棋隆说，很荣幸出任下一任设计与工程学院院长。他承诺与同事和学生密切合作，营造一个优良的环境，让每个教员和学生都有机会充分发挥自己的潜能，为新加坡和世界做出贡献。