本地新创公司首推电动接驳客船 推动海事业绿色发展

为配合新加坡绿色计划2030和支持更可持续和高效的海事行业发展，本地新创公司首推电动客运接驳船，为这一传统行业注入革新血液。

本地新创公司Pyxis星期三（3月27日）在红灯码头（Clifford Pier）举办发布会，正式推出公司首艘全电动接驳客运船X Tron。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆担任揭幕仪式主宾时致辞说，红灯码头从上个世纪1930年代起就是接驳船停靠的聚集地，也是我国海事社区世代发展的根基所在。“如今我们看到，新一代海事业领军人正带领这个行业走向变革。”

马炎庆强调，业界、业者和当局之间的合作与信任，是海事业能达成绿色转型的关键。例如，Pyxis成立两年来，一直是新加坡海事及港务管理局的紧密合作伙伴，共同推动电气化技术的发展。此外，Pyxis与工艺教育学院（ITE）等合作设计电气化技术课程，培养在这一领域的本地人才。

Pyxis创始人兼总裁方逸泽受访时介绍，公司目前共推出三款全电动船型，其中Pyxis One，即X Tron的型号，是专为新加坡港口市场量身定制的内港客运船，可在主岛和船只停锚地之间运送至多12名乘客和两名船员。

Pyxis One料每小时减少达120公斤碳排放

方逸泽说，与柴油船相比，Pyxis One预计每个小时能减少高达120公斤的碳排放。“虽然这款船的售价是普通柴油接驳船的两倍，但如果算上后期维护的费用，整体成本是差不多的。”

此外，公司还在同一平台上，打造了适合内陆水路的纯电游船Pyxis R，可容纳最多50名乘客，预计今年下半年交付，未来将用于新加坡河游航；Pyxis L则是这一型号的豪华版。方逸泽也透露，目前三款船型共订了13艘。

方逸泽透露，这些船型完成设计后，会委任国外船坞制造，再运回本地进行最后组装，整个过程约需要六至11个月。此外，Pyxis的所有船型都搭载了物联网数码生态系统平台，在航行中时时记录各项数据并进行分析，帮助公司和运营者找到最好的使用方法。

方逸泽坦言，Pyxis能在短短两年间达成现在的成就，得益于天时地利人和，“我很幸运能和很多业内和其他行业的伙伴合作，整合资源做这件事”。

成立Pyxis之前，方逸泽也在父亲成立的永合船务（Eng Hup Shipping）工作了10年。“老一辈的海事业者也认同，这一行业如果要传承发展下去，须要进行改变和升级。”

方逸泽认为，绿色转型是行业发展的必然，除了政策上的要求和支持外，越来越多的客户和投资者也有意选择绿色可持续产品。

星期三的发布会吸引逾300名各行业领袖和专业人士，以及海事局和新加坡企业发展局的代表参与。Pyxis也在现场与包括York Launch、Water B等行业领军者签订合同，进一步推动沿海海事行业电气化的承诺。