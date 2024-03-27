第十届“新空下”大决赛将走入邻里 让更多人现场感受新谣创作

“新空下”新谣歌唱及创作比赛步入第十届，今年大决赛将走入社区，在淡滨尼天地举办，让更多公众有机会亲临现场感受新一代学生们的新谣创作。

教育部兼人力部政务部长、推广华文学习委员会主席颜晓芳星期三（3月27日）下午出席“新空下”全国学生新谣音乐节的启动仪式致辞时，透露大决赛将走入社区的消息。

“2024年，配合十周年庆祝，我们的‘新空下’大决赛，将走入社区在淡滨尼天地举办。到时，更多公众将有机会看到我们学生对新谣和华语歌唱的热衷。”

为了庆祝“新空下”迎来第十届的活动，主办方特别设计了一个十周年的标志，色彩缤纷的五线谱构成了数字“10”，上面跳动着音符，象征青春洋溢的学生们创作出有创意的新谣作品。

“新空下”九年来 已让近4.8万名学生受益

颜晓芳说：“多年来我们不断丰富活动内容，力求让更多学生感受华文和新谣的魅力。不论是我们的歌唱及创作比赛，还是校园音乐会、音乐营等，都十分受学生欢迎。九年下来，已有接近4万8000名学生从中受益。今年第十年，我们预计将突破5万人。”

“新空下”的启动仪式在裕廊先驱初级学院举行，在场约450名学生欣赏去年三首冠军作品《那年春夏》《最美模样》和《写给我们》的音乐视频（MV），并从创作者的分享中获得启发。

初院一年级学生李佳棉（17岁）说，她在2021年曾参加“新空下”音乐营活动，这次看完三首歌的MV后，让她深受启发，希望能参加本届填词组的比赛。

《那年春夏》创作者之一曾陶晋豪（17岁）受访时说，这首歌是他的第一个音乐作品，能够获得创作组（公开）冠军并且获主办方制作成MV，让他备受鼓舞。他也希望通过自己的经历鼓励更多年轻人勇敢参赛。

有八年小提琴功底的曾陶晋豪说：“我平时很喜欢唱歌，妈妈会鼓励我去创作、去唱属于我自己的歌。”

3月底至5月期间 将举办17场音乐分享会

今年3月底至5月期间，主办方将举办17场音乐分享会。弹唱人制作室节目总监蔡忆仁受访时说，早期的分享会多是通过三四十年前的作品和学生们分享新谣的精神，随着“新空下”迈入第十届，如今的分享会有约八成的作品是“新空下”学生们的优秀创作。“这个比赛不仅延续了新谣的精神，也让我们看到听到新一代年轻人的声音，和学生们在校园里的创作。”

蔡忆仁指出，尽管MV经过了专业人士的调整和编曲，但是能够看到学生们的水准逐年进步。一些获奖选手参加了多届比赛，也能够看到他们的创作逐渐成熟，在音乐和表演上水准都越来越高。

连续三届合作参赛的卢冠毅（18岁）和徐辉耀（18岁）一步一个脚印，从第一次未入半决赛，到前年的亚军，再到去年摘得创作组（创意）冠军。

他们在现场和裕廊先驱的学生一起，第一次观看了自己创作的《最美模样》的MV，不禁湿了眼眶。他们表示会好好珍惜这个平台，在毕业当兵前把握住机会再参加一次比赛。

半决赛将在6月29日举行，决赛日是7月27日。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。

公众可在推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面了解更多2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛的活动详情。