烈日炎炎天空无云 本地紫外线指数达极高水平

新加坡星期三的紫外线指数达到极高水平，气象署提醒民众出门在外要做好防晒功夫，比如带伞、使用防晒霜、戴上帽子与墨镜。

国家环境局的紫外线指数（Ultra-violet Index）从0到11以上，指数越高，紫外线越强，对皮肤和眼睛的潜在伤害越大。6至7属于“高”水平，8至10属于“非常高”，11以上则属“极高”水平，15是最高值。

根据新加坡气象署网站，星期三（3月27日）中午12时15分，本地紫外线指数达到11，首次进入极高值范围；下午12时45分至1时30分，紫外线指数攀升至12。

到下午2时15分，紫外线指数回降至10，但仍在“非常高”水平。当局依旧向人们建议，采取额外的防晒措施。下午4时后，紫外线指数才滑落到中等和较低水平。

对于紫外线指数达到极高水平，气象署网站给予民众的建议包括，尽量使用SPF30以上的防晒霜，并每两小时补擦；戴上帽子做防护，宽边的帽子预防紫外线更有效；戴上墨镜减低紫外线伤害眼睛，降低患上眼睛疾病的风险；以及使用阳伞或雨伞帮助减少紫外线照射。

同天下午大约2时，本地气温介于摄氏度31.1至35.7之间，其中巴耶利峇的气温最高。

即使星期三紫外线指数达到极高水平，高热应激（heat stress）水平仍介于低度和中度水平。高热应激水平受到湿度、气温、风速和太阳辐射的影响。

在新加坡，紫外线指数通常在2月至4月以及9月比较高，这期间天空少有云层覆盖，或是太阳处在赤道正上方；尤其在上午11时至下午3时之间，紫外线指数经常可达“非常高”或“极高”水平。

樟宜气象站固定测量紫外线指数，从早上7时至晚上7时之间，每小时进行报告。