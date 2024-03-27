李总理会见中联部部长刘建超 肯定新中双边关系实质性进展

李显龙总理星期三（3月27日）下午会见到访我国的中共中央对外联络部部长刘建超。双方肯定了新中双边关系取得的实质性进展，并重申共同致力于继续扩展两国在传统和前瞻性领域的合作。

据我国外交部文告，李总理和刘建超对新中关系在去年4月升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”后，在此基础上继续增强表示满意。

双方重申共同致力于继续扩展在贸易和投资等传统领域，以及数码、绿色经济等前瞻性领域的合作。

此外，李总理和刘建超同意，新加坡、中国和其他志同道合的伙伴必须继续共同努力，促进区域经济一体化。

李总理星期三晚上在个人脸书发贴文表示，很高兴欢迎刘建超到总统府。他和刘建超肯定了双边关系取得的实质性进展，刘建超也向他介绍了中国外交和国内的优先事项。

李总理写道：“我期待中国继续与新加坡和亚细安保持接触，相信我们不断深化的合作将造福两国和本地区。”

另据中联部新闻办消息，刘建超在与李总理会面时说，过去20年中新关系达到新的高度，中国将以自己的新发展，为包括新加坡在内的世界各国提供新的发展机遇。

刘建超也说：“中国东盟（亚细安）关系是区域合作中最成熟、最稳定的关系，双方应珍惜本地区和平稳定的环境，推动中国东盟合作走深走实。”

刘建超是应我国外交部长维文医生邀请，从星期一（25日）起对新加坡进行四天的正式访问。这是他2022年任中联部部长以来第二次访新。

刘建超星期二（26日）分别与我国副总理兼财政部长黄循财、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰会面，当晚也出席了维文医生为他设的晚宴。

据我国外交部文告，维文医生和刘建超再次确认极佳的新中双边关系，并讨论了进一步深化和拓宽双方实质性合作的途径。

在世界面临复杂挑战的背景下，两人还对新中两国继续加强双边合作的积极势头充满信心，也对新中解锁新的增长机遇，为两国和本地区的繁荣与发展作出贡献有信心。

此外，两人也就亚细安与中国的关系，以及其他区域和国际发展交换意见，肯定了建立一个开放、和平与包容的地区的重要性。维文医生也表示，乐见中国继续与亚细安接触，这对双方都有利。

除了与我国领导人会面，刘建超星期三上午也出席了通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”，并发表题为“挑战与愿景：大变局下的亚洲未来”的演讲。他还在对谈环节回答中美关系和中国经济等问题。

刘建超星期四（28日）结束对新加坡的访问。