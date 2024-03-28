【早镜头】烈日炎炎如何清凉一夏？

新加坡近来的气温酷热难耐，在户外曝晒没几分钟已十分难受，让人们纷纷大喊受不了。

骄阳似火炎，一些人会选择到有冷气设备的地点如购物商场消暑解热。《联合早报》摄影记者过去一周走访全岛各处时，也发现不少父母带着孩子到体育城的模拟冲浪设施Splash-N-Surf嬉戏，暂时忘却酷暑的烦恼。到“圣淘沙心之音”（Sentosa Sensoryscape）打卡的人群，则会久留在喷雾中降温。

到访圣淘沙心之音（Sentosa Sensoryscape）的公众，纷纷奔向开放式广场，浸泡在烟雾中解暑。（林明顺摄）

本地连续三年录得10年最高平均气温，2023年也是本地有记录以来第四热的年份，最后九个月的温度都超过平均水平，其中一天的温度更达到本地历来最高。

农场加入通风降暑元素 降低农场内温度

天气如此闷热，相信动物园和农场的动物同样吃不消。

夏氏牧羊场第二代负责人夏诗杰2021年设计林厝港的新农场时，就将通风和降暑元素纳入设计考量。如果农场环境太闷热，牧羊场的羊奶产量可能少两至三成。（关俊威摄）

夏氏牧羊场（Hay Dairies）第二代负责人夏诗杰（46岁）接受《联合早报》访问时说，山羊喜欢凉爽的环境，天气太过闷热会影响母羊产奶，牧羊场的羊奶产量可能因高温减少两三成。

为此，夏诗杰2021年设计林厝港的新农场时，就将通风和降暑元素纳入考量。新农场去年10月投入运作，共三层楼、约20米高，目前饲养约1300只羊。这相信是亚细安首个多层楼养殖场。

新牧羊场每层楼的天花板较高，使空气更流通，顶楼装置太阳能板，不仅能发电，也发挥隔热作用，降低农场内的温度。

夏氏牧羊场在林厝港的新农场融入多种降温设计，包括更高的天花板，以及在阳光照射下会蒸发的“河道”，使农场环境不会太闷热，还装置了风扇为山羊解暑。（关俊威摄）

新的夏氏牧羊场增设一条“河道”收集雨水，利用水蒸发进一步降低农场室内温度。（关俊威摄）

新牧羊场里也有一条收集雨水的“河道”，容量相当于一个奥林匹克游泳池。当阳光照在河面，河里的水会蒸发，有助于降低农场室内温度。

动物园实施降温措施 为动物营造舒适环境

新加坡动物园也实施降温措施，根据天气的变化等为园内动物营造舒适的环境。

阿普里拉（Aprila，左）和甘比尔（Gambir） 吃冰块、西瓜、萝卜和榴梿等水果“降火”。（关俊威摄）

万态保育集团动物护理团队总监内维斯兽医博士说，在炎热环境下，大象、猪只和红毛猩猩等物种尤其脆弱，因为猩猩有非常厚的毛，核心体温在高温下会飙升；猪和大象则缺乏汗腺，不易排热，团队因此会特别关注这些动物。

天气酷热难耐，动物园的饲养员在红毛猩猩身上洒水，帮它解暑。（关俊威摄）

除了确保动物有足够的遮阳，并提供充分的水源，护理团队也会视情况提供冰块、进行洒水等活动，进一步帮动物解暑。

全球厄尔尼诺现象引发干燥天气，出现后的第二年，气温通常会进一步升高，因此今年料会更热。

近来烈日当空，人们在义安城高岛屋百货公司外行走时，不禁用手遮挡刺眼的阳光。（林明顺摄）

根据国家环境局网站，星期三（3月27日）下午约12时15分至2时的紫外线指数达11以上，属“极高”水平。环境局提醒在户外活动的公众，应记得每两小时涂防晒系数（SPF）至少30的防晒霜，并戴帽子和太阳眼镜等。

艳阳高照时晾衣服不发愁，但每在户外就汗流浃背还真让人吃不消。（陈渊庄摄）

当前的气候变化比科学家预测极端，以致近来许多气候报告的结论都显得较为沉重。不过，只要各社会齐心协力，加速降低碳排放，相信还是可以为下一代人保存宜居的环境。