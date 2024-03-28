她是失智父亲看护者 也是回馈社会好义工

苏米雅蒂平时要工作养家，也得照顾失智父亲，本身也面对低视力的问题，但她不吝于回馈社会。义工上门问她是否需要协助，她反问对方：你们需要义工吗？

那次的机缘让苏米雅蒂（Sumiyati Binte Tugiman，53岁，兼职销售员）加入包容残障服务中心（Enabling Services Hub）的义工行列。首个设在淡滨尼西民众俱乐部的包容残障服务中心去年8月投入运作后，苏米一有空就到中心帮忙，陪伴受惠者。中心为特需者主办课程和活动，并为看护者提供喘息看护服务。

苏米雅蒂在包容残障服务中心投入服务后就加入义工行列，希望以自己的经历鼓励特需者和看护者。（SPD提供）

她今年起也加入友伴计划，定期拜访一名行动不便的女子，希望成为她倾诉的对象，给予鼓励。苏米每次会从淡滨尼的住家搭巴士到勿洛拜访这位朋友。

虽然年轻时就面对低视力的障碍，但苏米以积极的心态过生活。尽管有时在外一不留神，会被突然路过的脚踏车撞到，但她不愿因此待在家，还曾在服装店当管工。

不让障碍限制人生

看她自信的言谈举止，也难怪顾客起初都察觉不到她有低视力问题。苏米说：“我不让障碍限制我，想做的事就去做，对自己要有信心。行善也不用等到你有钱、有成就，每个人都可以做点事，帮助他人。”

苏米想以自己的经历鼓励特需者和看护者，把正能量带给身边的人。她也希望通过志愿工作，为女儿树立榜样，就如苏米的父母以身教教会她“施比受更有福”。

与父亲同住的苏米庆幸有家人的支持。姐姐聘请女佣协助她照顾父亲。面对失智家人有时闹情绪、半夜起来的日常，看护工作一点也不简单。

问及会给看护者什么建议时，苏米说：“我其实没有什么建议，这就是人生过程的一部分。做人不必想太多，走一步看一步。积极面对，就不会觉得是压力或负担。”