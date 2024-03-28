本地去年36人因工伤丧命 除2020年外10年来最低

本地去年有36人因工伤事故丧命，比2022年的46人少了近22%，是过去10年里除了2020年外的最低数据。2020年因冠病疫情暴发，多数建筑工程停摆，那一年有30人因工伤丧命。

人力部星期三（3月27日）公布的2023年工作场所安全与卫生报告显示，去年每10万名雇员中，有0.99人因工伤死亡。若排除2020年，这是我国首次达到目标——即在2028年前把工伤致命率，降低至每10万名工人少于一起。2020年的工伤致命率为0.9。

2023年致命工伤事故主要涉及结构或机械故障（九起）、交通工具（八起），以及从高处坠落（八起）。

建筑业、制造业，运输与仓储业是因工伤亡人数最多的三个行业。建筑业和运输与仓储业的情况有所改善，但制造业的致命和重伤率，却从2022年每10万人的30.4人，上升至去年的36.3人，主要问题来自于金属加工和食品及饮料业。

我国近年平均工伤死亡率 全球第五低

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期三走访本地物流公司Nippon Express Singapore后受访，他对我国工作安全情况改善表示高兴，他也提到我国近年的平均工伤死亡率为全球第五低。

根据人力部提供的近三年统计数据，每10万名雇员的工伤死亡率最低的国家依次是荷兰（0.4起）、英国（0.4起）、瑞典（0.7起）、德国（0.8起），以及新加坡（1.1起）。

人力部自2022年9月至去年5月底实施了高度安全戒备期（Heightened Safety Period）；去年10月开始，违例记分制度（Demerit Point System）也从建筑业扩大到制造业，加强对制造业的稽查。在违例记分制度下，不符合工作安全与卫生标准的企业将被扣分，累计扣分达到一定程度后，企业将不得聘用外籍员工或参与竞标公共项目。

扎吉哈认为，以往施行的安全措施正在奏效，但仍须密切观察情况变化。

“目前，将记分制度推广到制造业只有五个月，我们需要再多一些时间，来查验这项政策的效用。”他还透露，今年12月，当局还将颁布新措施，让机器制造业担负起更多安全责任。

新加坡国立大学设计与工程学院建筑环境系副教授吴扬敏接受《联合早报》采访时指出，随着本地建筑工地数量的不断扩大，雇主和施工企业须主动采取安全措施防止事故发生。同时，业者也须了解科技发展趋势，积极培训员工，让他们拥有安全意识。

譬如，随着太阳能的普及，业者就得注意上屋顶安装太阳能板的安全。同时，业者还须懂得利用科技规避风险。“如果多一些住宅区使用中央空调，就能减少分户安装冷气机外机的数量，从而减少高空坠落的风险。”