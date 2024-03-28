我国将全力支援美调查Dali号撞桥意外

我国交通部长兼财政部第二部长徐芳达，对新加坡注册的集装箱船“Dali”号，撞塌美国巴尔的摩一座大桥并造成损失，深表悲痛。他已致函美国运输部长布蒂吉格，重申新加坡将全力支援调查工作。

美国东岸时间星期二（3月26日）凌晨，悬挂新加坡国旗的Dali号失去动力，撞上巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥，导致桥体坍塌。

新加坡海事及港务管理局星期三（27日）发文告说，Dali号曾在去年6月和9月，分别通过外国港口的检查。在6月的检查中，有关当局发现，船上的燃油压力监测仪表出现故障，但在船出港前修好了。

Dali号在2016年10月注册为新加坡商船，并由船级社日本海事协会（ClassNK）进行分级。船级社通常由船旗国授权，负责监督船舶是否符合技术规格和法规。

海事局说，根据记录，这艘船的船体结构和设备运作等相关证书都是合格的。Dali号原定今年6月接受新一轮的船级鉴定和法定检查。

海事局已要求日本海事协会备妥相关技术评估等重要资料，以便协助美方拖回船舶。

徐芳达星期三在脸书发文说：“我已致函美国交通部长布蒂吉格，重申新加坡将提供协助的承诺。”

他说，海事局和交通部属下的交通安全调查局人员，正赶往巴尔的摩支援并调查事故。作为船旗国，新加坡将与美国海岸警卫队以及相关机构密切合作，全力支持调查工作。

“在这个艰难时刻，我的心与巴尔的摩民众同在。”

海事局与船舶公司协助调查

根据国际法，导致他国公民丧生或重伤，或导致他国船舶或设施严重受损时，船旗国须调查相关海上事故，并配合其他国家的调查。

海事局星期三说，作为船旗国的权责单位，海事局将进行调查，确定是否有任何违反我国商船法令的行为。交通安全调查局则会根据国际海事组织的事故调查准则，展开独立调查，以吸取教训，避免事故重演。海事局强调，调查局的调查不是要确定或划分事故的责任归属。

Dali号的船东是Grace Ocean私人有限公司，管理方是Synergy Marine船舶管理公司，这两家公司的总部都设在新加坡。承租方（charterer）则是总部设在丹麦的集装箱承运公司马士基（Maersk）。

Synergy Marine发言人答复《联合早报》询问时说：“我们当前的重点是处理巴尔的摩大桥坍塌事件，并与有关当局进行协调……我们致力于提高透明度，并会通过我们的网站分享最新信息。”

所有船员安然无恙

根据公司26日的文告，事发时船上有22名印度籍船员，所有船员安然无恙，事故未造成污染。海事局也正与Synergy Marine合作，以便向美国海岸警卫队提供信息。

法律人士指出，调查工作还在初步阶段，现在很难确定哪一方应承担赔偿责任，但相信包括主要当事方，如船东、运营方、承租方或船长。

国际海事组织1976年制定的海事赔偿责任限制公约，以及这项公约的1996年议定书，已规定船东和其他相关责任方，对第三者索赔的责任限制（limit of liability）。根据国际海事组织的资料，截至今年3月18日，新加坡已核准议定书，但美国则未核准公约和议定书。也就是说，美国无须履行公约和议定书规定。

货柜追踪平台Container xChange联合创始人兼首席执行官勒洛夫斯（Christian Roeloffs）受访时说，集装箱物流业的核心，在于强大的风险管理，以及具备韧性的供应链。

“这起事故提醒我们，脆弱的基础设施可能打乱运作，做好准备、制定灵活的策略，对应对挑战至关重要。”