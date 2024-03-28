物流公司启用新技术 提高效率也减轻安全隐忧

李盛（32岁）在冠病疫情期间放弃原本的活动策划工作，加入本地物流公司Nippon Express Singapore成为一名叉车操作员。

换了新工作，李盛最担心的是物流岗位可能面对的安全问题——从驾驶叉车到分类包装货品，样样都得和机器打交道，这对于没有操作经验的他来说是一大挑战。

好在从去年开始，公司启用一系列新技术，不仅提升工作效率，也减轻他对于安全隐患的担忧。

“如今，我在驾驶叉车的时候，比四年前更有把握了。”李盛告诉记者，他现在驾驶的叉车配备了多种安全装置，包括提醒周边行人的红色警戒灯、利用人工智能技术的安全作业摄像头，以及提醒操作员作业时不能使用手机的警报器。

公司副总裁陈家鹏（62岁）受访时指出，公司目前配备多种高科技安全保障设备，除了用于交通运输，也在分类包装流水线上启用一种称为“T-Sort”的工业机器人。这个物流业的好帮手是公司和一家中国企业共同开发的，可以提高工作效率达30%左右，同时也可减少安全事故。

记者在公司的厂房里看到，生产线旁的工作人员使用手持仪器，对每箱货品包装上的射频识别（RFID）标签进行快速读取后，一台台黄色扁平的“T-Sort”机器人便会根据指令把货物送到指定出口。

陈家鹏说：“我们这里的货品每箱一般有20多公斤重，倘若由人工来搬运，不仅会让员工腰酸背痛，而且容易发生事故。如今，机器人解决了效率和安全两个问题。”

他透露，目前公司50多个部门中，已有22个配备了高科技安全设备，去年的事故发生率比以往降低大约35%。今年，公司打算将安全设备的使用扩大到更多部门。