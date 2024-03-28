首次抽签出售 三巴旺庙宇用地因两宫庙不符资格没卖出

政府首次以抽签方式出售宗教场所用地，结果只有一幅教堂用地成功售出；另一幅华人庙宇用地因递交申请的宗教组织不符合资格而没有售出。

负责招标活动的建屋发展局指出，申购庙宇用地的两座宫庙均无法充分展示出它们需要土地来建造庙宇，因此无法晋级到抽签阶段。

首批以抽签方式出售的教堂用地和庙宇用地分别位于惹兰加由（Jalan Kayu）和甘巴士弯（Gambas Crescent），去年11月14日招标截止。建屋局星期一（3月25日）发函通知申购的宗教组织，并在网站上公布抽签结果。

惹兰加由地段的定价为447万元，有四个教会申购，结果由圣约播道会（Covenant Evangelical Free Church）获得。教会答复《联合早报》询问时说，接下来将按照必要的程序购入地段。

天富宫和威武镇天宫对结果表失望

甘巴士弯地段的定价为315万元，申购的是天富宫和威武镇天宫。对于未能购得地段，两座庙宇受访时都表示失望。

天富宫接获通知后随即向建屋局查询是哪方面不符合资格。建屋局星期二（26日）回函给天富宫，也于星期三（27日）致函威武镇天宫，作出解释。两座宫庙透露，建屋局指它们无法充分展示出对土地有实际需求。

建屋局指出，为确保稀缺的宗教场所用地获得充分使用，须确保将新的用地分配给有实际需求的宗教团体，例如需要空间来容纳信众，或目前的设施已完全加以利用。

为避免地价持续上涨，政府去年5月底宣布不再以投标模式出售宗教场所用地，而是交由首席估价师定价，并以抽签方式把地卖给宗教组织。

根据修订后的框架，宗教组织须先通过第一阶段遴选，确定符合资格，例如对相关土地有实际需求、对社区作出积极贡献、有足够本地资金等，才能晋级第二阶段参与抽签。

据天富宫和威武镇天宫透露，申购手续并未分为两个阶段，宗教组织只提呈了一次申购书，它们当时并不知道是否符合申购资格。所谓的两个阶段是建屋局内部的审批过程。

威武镇天宫主席：当局若提问 或能及时补充资料

威武镇天宫主席苏俊杰受访时说，申请截止后，建屋局曾数次向宫庙要求更多文件，包括证明资金来源等，但当局在过程中并未指出申购书无法展示对土地的实际需求。

“如果当局有提出询问，我们或许就能及时补上所需的资料或文件。我们真的需要土地来建庙，因为信众增加，目前的道场已经无法应付。”

威武镇天宫发源自三巴旺，因此仍希望能买下甘巴士弯的地段。苏俊杰说理事会接下来将讨论日后如何加强申购书，及是否要考虑三巴旺以外的庙宇用地。

天富宫的董事黄品捷则说不会执着于甘巴士弯地段。在首批土地的抽签结果公布前，天富宫也申购第二批位于榜鹅大道、定价355万元的庙宇用地。

他说，虽然甘巴士弯地段已被市区重建局规划为宗教场所用地，但建屋局何时再为该地段招标仍是未知数，一直等下去不是办法。

“我们稍微调整了榜鹅地段的申购书，希望会有帮助，能提高进入抽签阶段的机会。不过，我们的确也担心，会再次被指不符合资格。”

建屋局去年12月28日在新框架下推出第二批宗教场所用地的三幅地段，包括淡滨尼86街的教堂用地，及榜鹅大道和登加新镇内田园弯（Plantation Crescent）的华人庙宇用地。教堂用地有三方申购，庙宇用地则各有两方申购。