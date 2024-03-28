安装冷气机等小项目安全措施须加强

“尽管不少大项目的安全问题已经改善，我们最担心的还是一些小项目。”

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈，在回答《联合早报》有关冷气机安装中的安全问题时，说出上述看法。

他的担心不是空穴来风，因为从高处坠落是去年导致重大伤亡的三大主要原因之一，加上近来天气愈发炎热，冷气机安装、检修的需求增加，户外作业安全问题已引起多方关注。

工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）星期三（3月27日）在安全工作建议中提到，去年8月23日，一名冷气机工人由于没有佩戴任何安全设备，在检修冷气机的过程中从四楼窗外摔落，不幸身亡。

尽管理事会提供了安装固定安全绳索等10多条安全作业的建议，不少受访业者和专家仍然对此表示担忧。

新加坡Heavenly Engineering冷气机服务公司在本地已经营了10多年，公司老板张耀耀（43岁）在接受《联合早报》采访时指出，公司所有员工都参加了人力部规定的安全课程，也会在安装过程中佩戴全身安全带。在组屋住宅，安全带的搭扣可以固定在规定的地方；在公寓，一般会固定在铁围栏上。如果没有地方固定，公司员工也会在墙上钻洞，并用人工的方法固定。

然而，他也告诉记者，并不是所有同行都按照规矩办事，尤其是一些只有两三个月行业经验的“年轻老板”。

学者：提高业主安全意识 注重服务商专业资质

新加坡国立大学设计与工程学院建筑环境系副教授吴扬敏认为，提高大量中小冷气机服务公司的安全意识，对于冷气机户外作业的安全防范至关重要。尽管当局已要求冷气机的安装必须使用安全绳索及专业固定等安全措施，但未必所有业者都遵守。

“解决这个问题的一个有效办法，是提高业主的安全意识，在选择冷气服务商的时候，要注重服务商的专业资质，合格的服务商能有效避免安全问题。”

除了从高处坠落等安全问题，人力部当日发布的去年工作场所安全与卫生报告还显示，本地职业病工伤数量从2022年的1052起，上升到2023年的1229起，增加约17％，主要病症包括由噪音造成的失聪，以及与工作相关的肌肉骨骼失调症。人力部说，数量上升与当局加强工作场所稽查有关。