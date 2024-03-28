本地住家每月垃圾收集费7月1日起调高

从今年7月1日起，所有住宅单位的垃圾收集费将调高，组屋和公寓住户每月收费调高3角9分，有地住宅则涨1.33元。

国家环境局星期四（3月28日）发文告说，自7月1日起，组屋和公寓住户每月的垃圾收集费将从现有的9.81元调高至10.20元；有地住宅收费则从32.67元上调至34元，费用都已包含消费税。

确保垃圾管理系统可持续运作

环境局说，公共垃圾收集业者（Public Waste Collectors）近来面对营运和人力成本上涨，上调垃圾收集费是为了确保本地整体的垃圾管理系统可持续运作。

环境局在2012年把九个公共垃圾收集区整合为六个，以达到规模经济效应，应对不断上涨的燃料和人力成本，并提高生产力。

环境局通过公开招标委任公共垃圾收集业者，每户家庭则通过每月水电费账单支付垃圾收集费。现有六个公共垃圾收集区，由800 Super Waste Management，ALBA W&H和胜科环卫（SembWaste）负责。

住在政府组屋的新加坡住户可在2024财年额外获得水电费回扣，分四个季度发放，每季发放55元至95元，视屋型而定。符合资格的住户须有至少一人是新加坡居民。这是在定期发放的消费税补助券—水电费回扣（GSTV–U-Save）之外的特别回扣。组屋住户可使用所获得的水电费回扣来支付垃圾收集费。

这是环境局自2017年以来，第二次调高垃圾收集费，上一次是在2022年1月。