全岛卖报逾60年 “最勤劳报贩”病逝

从事卖报生意逾60年的“最勤劳报贩”因罹患大肠癌去世，但去世前依然关心时事和生意，经常拖着生病的身体到报摊看看。

祖籍潮州普宁的何裕音（前称何昱崧，阿崧）享年73岁，他于星期四（3月28日）早上在儿子位于黄埔的住家安详离世。

儿子何耀伟（37岁）在住家受访时指出，父亲从小就卖报，几十年来始终在这个领域打拼，直到去年12月因身体不适，送院检查时才惊悉罹患大肠癌第四期。

“当时医生说癌细胞已扩散到肝脏，若是不做化疗，恐怕只剩下几周寿命，最终父亲因觉得还有很多事未完成，而决定接受治疗。”

他透露，父亲在今年1月和2月共接受三次化疗，但在3月1日，因身体感到疼痛再度送院，检查后发现癌细胞进一步扩散，因此住院两周。

“过后父亲要求出院回家，并过来和我同住，度过他人生最后的时光。”

他说，父亲生前的生活非常简单，除了关心时事外，就是热爱听歌。他原本打算在今年退休后，就返回中国潮州老家看看，如今这个心愿再也无法完成。

他指父亲一直心系生意，即使在化疗期间，也会要孩子搀扶他到报摊看看，直到2月因情况恶化才没法再去。

何裕音的灵堂设在黄埔通道（Whampoa Drive）第94A座，将于4月1日出殡。

完整报道，请翻阅2024年3月28日的《新明日报》。