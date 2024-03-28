豪挂花欠债累累 儿偷卖母两名车骗车行15万元定金

男子到吊花场寻欢欠下一屁股债后，竟对母亲的两辆名车动起歪脑筋，冒充签名还找女友人假扮母亲，以83万元卖掉包括劳斯莱斯在内的两辆名车，骗取15万元定金还债，母亲怒极报警，大义灭亲。

被告刘贵良（33岁）共面对两项伪造文件的控状，早前被判坐牢12周。

根据判词，案发时，被告的母亲刘淑玉拥有一辆劳斯莱斯曜影系列（Rolls Royce Dawn 6.6 V12）豪华车和一辆迷你库柏（Mini Cooper）轿车。

2022年8月1日，被告因到“吊花场”寻欢而负债累累，他急需钱还债，就联系了Autoart车行声称要帮母亲卖车。

车行人员最终答应以83万元向被告收购两辆名车，其中劳斯莱斯的收购价是70万元，迷你库柏的收购价则为13万元。

被告向车行人员谎称母亲人在台湾，待她回国后，就会叫她在买卖协议上签名。岂料，被告随后冒充母亲签名，然后通过WhatsApp将协议发回给车行人员。

当另一名车行人员向被告索取他母亲的联络电话，以确认对方确实有意卖车时，被告却提供一名台湾女友人的电话，并交代友人接听车行人员的来电。

车行人员最终误信被告的母亲授权出售这两辆名车，共支付了15万元的定金给被告。

直到8月16日，母亲发现被告行径，一怒之下向警方报案，指儿子伪造她的签名，未经她同意出售了她的两辆车子。被告不满判决，已提出上诉。

法官指出，上述的劳斯莱斯案发时的估价为90万元，最后在去年4月以100万元脱售。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年3月28日的《新明日报》。