多数受访车主为省麻烦 仍安装整组三件套智能行车器

私家车车主今年下半年将陆续接到通知，为新一代无闸门公路电子收费系统（ERP 2.0）安装新的智能行车器。尽管车主可选择不安装触屏显示器，但大部分受访车主为省去麻烦，还是会安装整个三件套。

智能行车器（On-Board Unit，简称OBU）的三个组件包括装在挡风玻璃的传输器和触屏显示器，以及装在仪表板下方左侧、即前排乘客座位前方的处理器。电单车的OBU则是三个组件结合成一个。

《联合早报》记者访问的10名车主中，七名说会安装整个三件套；两名确定不装触屏显示器，而是准备使用相关手机应用查看有关过路费和路况等基本信息；一名还不确定。

陈庆福（68岁，生意人）说，既然要装，就整套装到完。“要是单靠手机应用，若碰到信号不好，或是手机故障，导致付费过程没法通过，那就更麻烦了。为了不要给自己添麻烦，就装吧。”

林添成（66岁，生意人）说：“要是我真能选，我宁可保留现在的车内阅卡器。既然不能，就装整套。现在可以选择不装触屏显示器，日后说不定会强制呢？”

另一名车主奥姆兰（58岁，技术执行员）指出，若不安装触屏显示器，就意味着日后得安装和打开指定的手机应用，才能看到扣除的公路电子收费，以及储值卡的余额。

“在推出任何系统时，应该全面地考虑到用户体验，确保用起来简单方便。显然的，OBU没有做到这点，问题和之前的“新易通”（SimplyGo）一样……我不喜欢三件套的OBU，但为了容易看到收费和卡内余额，我还是会装触屏显示器。”

阿扎尔（32岁，工程师）确定不会安装OBU的触屏显示器。他说，显示器笨重，占空间，而且目前功能有限，对驾驶者没有任何安装的吸引力。

他也不明白处理器为何要装在乘客座位旁，而不是在驾驶座的空间内。“撇开乘客可能会撞到处理器不谈，驾驶者要是在驾驶途中，因为某些原因要拔出和重放储值卡，就得把身体伸过去，还要找插口在哪里，这是相当危险的。”

方思琪（31岁，银行人员）说，目前使用的导航应用Waze已经会通知她所有路况，而且她已经申请后端支付服务，公路电子收费会从绑定的银行卡直接扣除，因此没有必要安装触屏显示器。

“但我蛮期待触屏显示器日后能让驾驶者支付停车费的功能。要是陆交局可以在显示器功能更齐全后，让驾驶者有个补装显示器的选项，我觉得这会更理想，也比较有说服力。要是可以让车主在例行车辆检查时补装，那再好不过。”

OBU的触屏显示器长约15.2公分，高8公分，与苹果iPhone 15的大小差不多。但有些车主觉得它不美观，而且占地方。

王姓车主（39岁，美容师）还没决定是否安装触屏显示器。她说：“希望有关当局可以在OBU安装时，让车主亲自看到显示器的大小后，再在现场决定要不要安装。单看尺寸数字，很难去想象对我的影响。”