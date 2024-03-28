国家图书馆设专门服务处 免费为自由业者与自雇人士提供咨询

自由业者和自雇人士今后能在国家图书馆的专门服务处，免费获得咨询和培训等服务，这有助于他们提升技能及完善职业规划。

全国职工总会自由业者和自雇人士处（NTUC Freelancers and Self-Employed Unit）与国家图书馆管理局星期四（3月28日）签署谅解备忘录，在国家图书馆大厦七楼的Launch中心设立职总自由业者和自雇人士服务处（U FSE Centre）。

职总自由业者和自雇人士处处长徐锦莉说，对于很多自雇人士和自由业者，特别是不谙数码技能的人来说，独自了解和完成与工作相关的手续是很大的挑战，有必要设立服务处为这个群体提供相应的帮助。

服务处将从下星期四（4月4日）起启用，每个星期四上午10时至下午3时开放，为不同领域的自由业者和自雇人士免费提供服务，如为德士和私召车司机提供职业驾照更新咨询服务等。

除了咨询服务，服务处也将定期组织培训和讲座，为自由业者和自雇人士提供收入保障、职业安全与健康、商业运营等方面的知识，帮助他们自我提升。

推出自由业者和自雇人士名录 让潜在客户方便联系

此外，职总也将推出全新的自由业者和自雇人士名录，以网络黄页的形式为符合标准的自由业者和自雇人士提供曝光平台，让潜在客户更容易认识并联系到他们。这些自由业者和自雇人士必须是职总会员，并符合一定的行业筛选标准，如有相关技术和能提供优质服务等。

职总音像与创意专业人士协会主席陈詹姆士（James Tan）受访时指出，很多从事创意工作的自由业者在接受专业培训的时候，并没有同时学会如何经营自己的职业。“自由业者拥有创作能力，但没有人教过他们怎么自我宣传、怎么给自己的服务定价，甚至他们可能不会如何正确报税，而这些都会是他们在这个行业生存下去的绊脚石。”

詹姆士认为，服务处的培训将有助于这类自由业者更好地了解和投入相关行业，推动行业健康发展。

自雇人士郑伟强（49岁）既是一名私召车司机，也是一名职业动画师。他原本经营建筑业公司，但约12年前所创作的卡通海豹形象Chipsley走红后，他决定投身卡通动画创作。目前，他设计的动画宇宙Chipsley’s World脸书主页已有将近100万个关注者。

为了增加收入、支持自己的动画事业，郑伟强也从2018年开始在多个平台做私召车司机。两种不同类型的自雇职业要面对不同的挑战，能从职总自由业者和自雇人士服务处获得的帮助也不尽相同。

“作为动画师，自由业者和自雇人士名录能给我提供更多曝光和商业合作机会；而服务处的咨询服务，则能帮助我和私召车司机同行们解决一些实际的困扰。”