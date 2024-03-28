克兰芝废品回收公司失火 25人紧急疏散无伤亡

克兰芝一家废品回收管理公司凌晨失火，露天分类和加工区狂烧三个小时才被扑灭，有25人被紧急撤离，所幸无人伤亡。

新加坡民防部队星期四（3月28日）在脸书贴文说，这起火患发生在同日凌晨约2时25分，地点是克兰芝弯11号的工厂。根据资料，这是循环和废物管理公司华与华（Wah & Hua）的所在地。

民防部队指出，消防员赶抵现场时，火势已相当猛烈，废品在约400平方米的分类与加工区内狂烧。

消防队一度动用了四支水枪、两支泡沫枪和一架无人驾驶灭火机来控制火势。现场也可见一辆云梯从高处射水。大火在三个小时内被扑灭，消防员随后持续进行浇湿工作，避免余烬死灰复燃。

民防部队共部署了10辆紧急车辆和50名人员参与救援工作。25人在民防部队抵达前已自行撤离，没有人在火患中伤亡。

失火的原因仍在调查中。

根据官网资讯，华与华有限公司自1978年创立，主要业务为回收和废品管理，包括纸张、塑料、木料、玻璃和废铁。