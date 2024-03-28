榜鹅西300户租赁组屋家庭获赠LED灯泡 改善照明节省电费

榜鹅西区300户租赁组屋家庭获赠LED节能灯泡，改善照明条件的同时也可以节省电费。

照明公司昕诺飞（Signify）向榜鹅西区第206A座的300户家庭捐赠总计1344个飞利浦LED灯泡。安装活动星期四（3月28日）举行，每户家庭安装三至四个灯泡。

与传统灯泡相比，LED灯泡可节省高达90%的能源，产生的热量也更少。这次安装的还包括300个超高效（Ultra Efficient）LED灯泡，寿命长达50年，比标准飞利浦LED灯泡的寿命长3.5倍以上。

榜鹅西区议员、内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲也和志愿者一起为居民安装新灯泡。

她受访时说：“最近气候变化让新加坡整体温度变得比较高。租赁组屋比较小，多数没装空调，老人家也比较常用电风扇，所以如果用的电器产生的热量很高，整体环境会不舒服。”

受惠居民何振武（83岁）告诉《联合早报》，他与82岁的妻子原本住在红山的三房式组屋，四年前搬到榜鹅，冠病疫情后就无业至今。虽然他们每三个月可以获得乐龄补贴（Silver Support Scheme），不过夫妻二人尽量将每日花费维持在不超过10元，每月电费则控制在30多元左右。

何振武希望新灯泡能为他节省能源，减少不必要的开支。他说，妻子的左眼因白内障动过两次手术，但看东西依旧模糊。“我十分感谢这次的安装活动，新的灯泡很亮。”

榜鹅西区公民咨询委员会福利部主席王庆华（52岁，信息技术安全人员）受访时透露，居委会每次到第206A座组屋走访时，都会发现一些居民家中较为昏暗，因此决定为这里的居民提供这项福利。

“这座组屋约有60%的居民是年长者，相信新的LED灯泡能耐比较久，这样一来年长者就无须爬到高处自行换灯泡。”

昕诺飞（亚细安）政府事务及公共事务主任邹天仲指出，这次与榜鹅西区的合作属于企业社会责任计划的一部分，公司一向相信照明可以提高居民的生活质量。