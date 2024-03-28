天气热易酿火灾 环境局吁勿在坟场随地烧冥纸

蔡厝港坟场草地最近发生火患，国家环境局提醒祭拜者在清明期间，用规定设施焚烧冥纸，确保安全。

环境局星期三（3月27日）在脸书发帖说，火灾可能是人们在地面上焚烧冥纸，或焚烧桶中飞出余烬引发的；该帖提醒公众近来天气炎热，不要在地面焚烧冥纸，容易引起火灾。

记者次日上午到坟场时，恰逢大家族的20多名成员在水泥空地上，堆放各类祭品准备焚烧。水泥地旁的草地近期被火烧过，有一片已经烧成乌黑色，其余草地则是黄绿相间，那是在烈日下曝晒的结果。

蔡厝港坟场是我国唯一仍在运营的土葬墓地，4月4日（星期四）清明节将至，现在到来祭拜者络绎不绝。记者看到，每隔约10米就有一个或几个圆形焚烧桶，一些区域还有体积更大的长方形焚烧容器。多数祭拜者选在这些容器内烧冥纸，好些容器里面的余烬还在冒着白烟。

蔡厝港坟场配有多种焚烧冥纸的容器，环境局提醒公众以安全方式祭拜，以免发生火灾。（卓祾祎摄）

白添兴（67岁，退休人士）清晨6时30分就和家人从淡滨尼驾车到来祭拜父母，他说：“无论是交通还是焚烧设施，这里比五年前改进了许多。”

同样来自淡滨尼的陈政维（36岁，医护人员）到来祭拜父亲，他建议：“如果遇到明后天节假日和双休日高峰期，这里的焚烧桶可能会不够用，多一些会更好。”

在坟场工作了两年的孟加拉清洁工卡姆尔（Kamrul）告诉记者，一些祭拜者还是选在地面焚烧祭品。他往往要在一旁等着，火熄灭后才打扫，以策安全。

“我常常告诉他们，在地面焚烧很危险，周边的干草容易着火，但是很少有人听。”

焚烧冥纸规范行动联盟致力让传统习俗更安全环保

为了提升公众的环保意识，本地民间团体、私人企业和政府机构于2022年联合成立焚烧冥纸规范行动联盟。联盟联合主席洪宝兴在接受《联合早报》采访时指出，解决焚烧冥纸、祭品安全问题的最佳方法，是取得祭拜者的理解。

目前，联盟正同多方协调合作，让传统习俗变得更加安全、环保。“我们正同祭品供货商联系，鼓励他们设计尺寸更小的祭品，以适合焚烧桶的口径。”

未来三天，即3月29日至31日，是今年清明节前的长周末，坟场的祭拜人流预计会比较集中。

另外，洪宝兴也提醒在组屋区域祭拜的公众注意防火安全。“我们也通过市镇理事会和焚烧桶生产商取得联系，希望今后组屋区域的焚烧炉尺寸能设计得更大一些，以满足祭拜者的需要。”