涉策划闯入卫科局仓库偷电子烟 三男面控一女受查

四名男女涉嫌策划闯入卫生科学局存放电子烟和相关配件的仓库，企图偷走这些被查扣的物品，先后被警方逮捕。三名男子星期四（3月28日）在国家法院面控。

根据新加坡警察部队和卫生科学局发布的联合文告，被捕的三名男子年龄介于22岁至38岁，落网女子21岁。

卫生科学局人员上星期六（23日）发现一名男子在兀兰一座仓库外徘徊，于是截住男子并报警。这名35岁男子随后因为触犯毒品相关条例被警方逮捕。

警方调查发现，35岁男子涉嫌参与闯入仓库偷走当局查扣的电子烟和相关配件的计划，男子身上还携带各种作案工具，包括绳索和安全吊带等。

三天后，也就是星期二（26日），卫生科学局人员又发现两名可疑男子在同一座仓库附近徘徊，于是通知警方。调查显示，38岁男子涉嫌拿人钱财，以协助对方从仓库偷走查扣的电子烟和相关配件，并雇用一名22岁男子干案。

这两名男子在仓库附近徘徊时，一名21岁女子也陪同他们，三人都被警方逮捕。警方对女子的调查还在进行中。

被关押的三名涉案男子星期四通过视讯面控，他们分别是马来西亚籍的许伟元（35岁）、新加坡籍的林志伟（38岁）和埃尔文（22岁），三人各被控一项教唆破门行窃罪名。

三男都被指与叫“明”的男子共谋

根据控状，三人都被指与一名叫“明”的男子共谋闯入卫科局的仓库行窃。庭上未透露“明”的相关细节。

三人被控后，控方要求还押许伟元一周。法官批准申请，许伟元的案件展期至4月4日过堂。

许伟元在庭上也通过通译员表示不认罪，有意聘请律师。

至于林志伟和埃尔文，控方要求将两人的案件展期四周以完成调查。法官批准林志伟和埃尔文各以1万5000元保释在外，两人的案件定4月25日过堂。

根据刑事法典第451节条文，犯下教唆破门行窃罪名者，可被判坐牢最高10年和罚款。

卫生科学局提醒公众，任何进口、分销或销售电子烟都属违法行为，初犯可罚款最高1万元，或最长六个月的监禁，或两者兼施；重犯者可罚款最高2万元，或监禁最长一年，或两者兼施。

公众可在卫生科学局网站查看相关信息，若有任何关于非法进口、分销、销售电子烟的情报，可通过网站，或拨打该局香烟管制部门的热线（66842036或66842037）通报。（人名译音）