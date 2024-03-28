民航局局长韩国元 4月1日起受委新任选举官

李显龙总理已委任新加坡民航局局长韩国元为新任选举官，现任选举官、建屋发展局局长陈明锐将卸任。

选举局星期四（3月28日）发文告宣布，这项任命将在下周一（4月1日）生效。

韩国元（50岁）获英国牛津大学政经哲文学学士学位，以及北京大学公共管理硕士学位。他26岁即当上丹戎巴葛社区发展理事会总经理，是当年相对年轻的社理会总经理之一。

他从2015年11月至2019年9月担任律政部副常任秘书，期间曾任新加坡调解公约签署仪式兼大会筹委会主席，随后调任交通部副常秘，并于2021年8月出任民航局局长。

选举官的职务是确保选举公平和顺利举行，工作包括在选票计算完成后，宣布投票成绩。

前三任选举官受委到选举 间隔一两年

随着选举局公布新一任选举官，不少人猜测选举即将举行，但资料显示，选举官的委任跟选举日期，其实并无实质关系。前三任选举官从受委到选举日，都隔了一两年。

时任国家发展部副常任秘书（发展）陈明锐于2018年2月受委为选举官，两年多以后，也就是2020年7月才举行大选，他也是2023年9月总统选举的选举官。陈明锐于2018年10月和2021年2月，分别出任国家环境局局长和建屋局局长。

2013年4月1日，选举局宣布财政部副常任秘书（政策）伍伟聪受委选举官，大选一直到2015年9月才举行。伍伟聪也是2016年5月武吉巴督区补选的选举官。

2010年6月1日，人民协会总执行理事长杨雅镁受委为选举官，也隔了将近一年才举行大选。杨雅镁在少过两年的任期内，担任了四次选举的选举官，即2011年5月大选、2011年8月总统选举、2012年5月后港区补选，以及2013年1月榜鹅东区补选。