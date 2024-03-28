登加中央制冷系统4月1日起调低收费

登加中央制冷系统收费今年第二季将调低，数额比第一季减少7.5%。今年年底前领取钥匙的居民也可享有额外六个月的管道和线槽保修期。

新加坡能源集团星期四（3月28日）发文告说，第二季度（4月1日至6月30日）的中央制冷系统收费将调低至每千瓦时制冷（kilowatt-hours refrigeration, kWrh）收取12.20分。这比第一季度的13.20分降低了7.5%。

中央制冷系统收费率会在每个季度进行检讨和调整。

此外，在今年12月31日之前领取钥匙的登加居民，也可享有额外六个月的管道和线槽保修期。目前中央制冷系统的标准保修期是12个月，但居民在领取钥匙时若发现任何缺陷，保修期将在问题解决后才开始计算。

居民：望冷气问题得到解决

登加是本地首个大规模引进中央制冷系统的住宅区，不少首批领取钥匙的屋主去年陆续入住后，发现中央冷气问题频出，包括冷凝（condensation）和漏水等情况。

登加居民郭凌祯（41岁，自雇人士）说，去年10月中刚入住时，中央制冷系统的冷气温度不稳定，新能源回应他说是因为当时只有一半的系统容量投入运作，问题几个月过后已改善。此外，他在入住三个月后发现线槽滴水，向新能源反馈后也已经修复。

郭凌祯说，家人从2月起才开始频繁用冷气，在晚上睡觉或朋友来做客时开，偶尔白天也会开。他还没收到2月的账单，但早前根据费率“和新能源反映过费用偏高的问题，相信他们在尝试调整”。

在登加中央制冷系统相关的社交媒体群组中，有居民说水电费是他们考虑是否继续使用系统的其中一个考量，但更重要的是冷气问题得到解决。

一位不愿具名的陈姓居民（30多岁，银行业）就说，他认识几位邻居已经终止同新能源的合约，自己也因为冷气不时冷凝而在考虑更换成分体式冷气机。“我觉得新费用还算合理，而且延长管道和线槽保修期也能给我们更多保障。希望新能源接下来可以尽快解决屋主们面对的问题，减少对单位内家具和地板的影响。”

新能源说，目前已解决大部分的冷凝问题，接下来将继续与安装中央制冷系统的大金（Daikin）合作增加资源，为受影响的客户解决问题。