4月起发水电杂费回扣 逾95万户家庭受益

超过95万户组屋居民4月起将获得水电费和杂费回扣。符合条件的家庭在2024财年可获得的水电费回扣相当于平常的2.5倍，或高达950元的回扣。

财政部星期四（3月28日）发文告说，政府4月起将为超过95万户组屋家庭派发水电费回扣（U-Save Rebates）和服务与杂费回扣，作为消费税补助券（GSTV）以及定心与援助配套的一部分。

符合条件的家庭在2024财年将获得高达950元的回扣。这笔回扣可抵消一房或二房式组屋住户约八个月的水电费；三房或四房式住户则可抵消约四个月的水电费。

4月、7月、10月、明年1月发放

文告指出，这些回扣可帮助中低收入家庭支付消费税及补贴生活费。政府将会在4月、7月、10月和明年1月发放回扣。

符合条件的家庭也将在2024财年总共获得最多四个月的服务与杂费回扣，包括明年1月发放的一次半个月服务与杂费回扣，总金额介于550元至950元。

其中，一房与二房式组屋家庭可获得四个月服务与杂费回扣；三房和四房式组屋家庭可获得三个月回扣；五房式则可获得2.5个月的回扣。

组屋住户必须至少有一名本地居民才有资格获得回扣，拥有多于一处房产的家庭也不符合资格。

符合条件的家庭将自动从水电费和服务与杂费回扣中受益，这也包括2024年预算案中宣布的额外回扣，不必办理任何申请手续。水电费及杂费回扣将分别直接汇入受惠家庭的新能源服务公司账号和市镇理事会杂费账号。