今年第二季度电煤费微降 专家：降幅小但有助减轻生活费压力

因能源成本降低，今年4月至6月的住家电价将下调0.3%，至每千瓦时29.79分。这也是住家电价连续三个季度攀升后首次下调。专家分析，尽管这次电价降幅较小，却正值人们整体生活费不断上升的时候，这不仅将减低本地家庭的电费压力，企业生产商品和运营的成本也会稍减。

新加坡能源集团星期四（3月28日）公布最新电价，不包含消费税，4月1日至6月30日第二季度的住家电价，每千瓦时减少0.10分，从目前的29.89分减至29.79分。

新能源集团说，调低电价是因为能源成本降低。住在三房式组屋的家庭，平均每月电费将减少0.24元。三房式至五房式组屋居民，平均每月须支付的电费则分别减少0.33元和0.39元。

本地电价涵盖四个部分，即能源成本、网络成本、市场支援服务费，以及市场管理与电力系统运作费。新加坡能源集团的数据显示，今年第二季，能源成本和网络成本分别占受管制电价的77.3%和21.7%。

能源成本每季度调整，以反映燃料和发电成本的变化，包括进口天然气的成本、发电站的建造成本，以及运营成本如人工和维护费用。今年第二季度的能源成本是每千瓦时23.03分，比上个季度低0.12分。

今年第一季的住家电价上调4.1%。除了能源成本，碳税上调也是当时推动电价上涨的另一个因素。

分析：能源市场进入相对稳定期

新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所能源转型主任布罗德斯托克博士（David Broadstock）受访时说，近几个月，能源市场进入相对稳定的时期，意味着新加坡的电力市场状况更可预测。

他指出，这种情况是因天然气市场的波动变小，稳定的天然气价格将使电力供应商的生产成本更容易推测。“电价下降，即便降幅仅有0.3%，电力消费者也会欢迎，因为这及时反映电力市场的稳定，扭转电费近期连续上调的趋势。”

布罗德斯托克博士也强调，这次电价下调正值人们整体生活费不断上升，而电力又是广泛用于经济活动的资源，所以电价下降不仅意味着本地家庭的电力成本降低，生产商品和经营企业的成本也会随着减少。

不含消费税 煤气价每千瓦时减0.03分

除了电费，城市能源也于同日宣布调低下一季的煤气价，不包含消费税，每千瓦时减少0.03分，从目前的每千瓦时23.15分降至23.12分，加上消费税后是每千瓦时25.20分。煤气降价是因为燃料成本比前一季度低，有关调整已获能源市场管理局批准。

电费涨跌只影响那些仍向新能源订购受管制电价配套的用户，已向电力零售商签购固定价格配套的家庭用户不受最新电费调整的影响。