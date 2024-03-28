华文大比拼吸引2400名学生 12所中小学进半决赛

全国华文大比拼初赛成绩出炉，12所中小学从激烈竞争中脱颖而出，将于4月27日举行的半决赛和决赛中再切磋，争夺年度冠军。

比赛分中学组和小学组两个类别。在中学组方面，圣加俾尔中学和务立中学学生整体表现亮眼，首次晋级半决赛。他们将同华侨中学、南洋女中、莱佛士女子中学，以及去年的冠军德明政府中学同台较劲，争夺决赛的四个名额。

圣加俾尔中学过去几年没有参赛，这次参赛便一举晋升六强，成功闯入半决赛。该校母语部主任施伟良受访时坦言，比赛有众多劲旅，因此对晋级不抱任何奢望。“我们有个学生在初赛当天接受采访时就说，参赛过程比排名或成绩更重要，这个想法依然不变。”

他说，参赛学生在备赛过程中相互帮忙，中国籍学生向本地学生了解新加坡方言和一些特有翻译，本地学生也跟中国籍学生学习，了解更多成语和谚语等。“他们的知识水平都得到了很大的提升，也拉近了彼此的距离。”

务立中学带队老师郑晓娟也对学校成为晋级半决赛的“黑马”感到惊讶。她说，学生都是利用课余时间看资料库里的看图猜成语等题目，老师们也鼓励他们多练习，以及上早报校园阅读文章。

“初赛结束后，我们一开始也没有抱着多大希望，最主要还是鼓励他们开拓眼界，毕竟这是一个全国性的比赛。我们没想到整体表现会这么好！”

晋级决赛的小学分别是：裕廊西小学、南华小学、莱佛士女子小学、丹绒加东小学、道南学校，以及首次晋级的伟群小学。

伟群小学带队老师刘宁说，学校为学生准备了许多习题，单是看图猜成语就有约700道，并且会定期抽查。“最重要的是他们都很感兴趣，会自己找时间大量阅读，还愿意跟我们讨论四大名著等等。”

对于晋级决赛，他同样表示很惊喜。“学生在初赛之后都觉得还好，没有抱很大的期望，毕竟竞争很激烈。”

丹绒加东小学去年夺冠后，校内掀起华文大比拼热潮，有更多学生表示要参赛。负责老师陈焕轩说，由于反应踊跃，学校不得不举行校内测试，决定最终参赛学生。

她说：“我们当然希望再次夺冠，不过我们也会以平常心对待，不会给学生太大压力，可以进入决赛已经非常高兴了。”

华文大比拼初赛3月9日在南洋女子中学校举行，一共吸引165所中小学的约2400名学生参与，是历来规模最大的实体赛事。比赛题目范围包括语言、文学、历史、文化、时事和新加坡本土知识，旨在通过趣味知识竞赛的形式培养学生对华文华语的喜爱。

今年的华文大比拼一共吸引约2400名中小学生参与，是历来实体赛事中规模最大的。初赛3月9日在南洋女子中学校举行。（档案照片）

半决赛与决赛4月27日举行

半决赛与决赛将于4月27日（星期六）在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举行。小学组决赛上午10时开始，中学组赛事预计在中午12时45分举行。公众可到场支持参赛学校，也能参加现场有奖问答，挑战华文大比拼问题。《联合早报》网站和社交媒体平台也将进行中小学组决赛线上直播。

全国华文大比拼由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，豆趣（Do Qoo）鼎力赞助，并获得推广华文学习委员会、全国翻译委员会和讲华语运动的支持。