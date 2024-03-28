骑电单车全岛卖报逾60年 “最勤奋报贩”病逝

他卖报逾60年，骑着电单车到全岛各处派送和卖报的形象，深烙在认识他的同行和顾客脑海里。儿女见父亲年岁渐大，建议他改用货车送报，但他坚持骑电单车，因为他要以最快的速度把报纸送到读者手上。

这位勤奋卖报人何裕音（前称何昱崧，阿崧）星期四（3月28日）在黄埔的儿子住家中安详去世，享年73岁。

何裕音祖籍潮州普宁，有五个女儿和一个儿子。儿子何耀伟（37岁）星期四在灵堂接受《联合早报》访问时说，父亲一生都在卖报领域打拼，直到去年12月因身体不适才决定休息；当时，医院诊断出他罹患了大肠癌第四期。

何耀伟说：“父亲向来战斗力非常强，他决定接受治疗，对抗病魔。可是，就在这个月接受第三次治疗时，医生说癌细胞已经进一步扩散，他在医院留医了两个星期。当时父亲的身体非常虚弱，决定回来和我同住，度过人生的最后时光。”

他透露，父亲在化疗期间一直怀念兜售报纸的日子，有时还要求孩子扶他到报摊看看。

七岁当报童 走街串巷兜售报纸

何裕音被众人称为“全岛最勤劳的报贩”，他七岁开始当报童，成长后和朋友合开公司卖报纸，生意逐渐拓展到裕廊、红山、勿洛等地；在巅峰时期，他们在全岛有300多个报摊。后来，他和伙伴分道扬镳，改和亲兄弟携手经营。他每天下午将报纸派发给客户后，晚上就会到歌台、庙会等人多的地方卖报纸。

何裕音以售卖华文报为主，从最初的《民报》和《南洋商报》，到后来也包括了《联合晚报》和《新明日报》等。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲说，报业这一行除了编辑部的同事，整个生产线依靠很多伙伴支持和帮助，卖报人阿崧便是其中一员。

李慧玲多年前调入《联合晚报》工作时认识了阿崧。她说，阿崧并不是把报纸放在架子上卖，而是带着报纸到处去兜售，跟读者有很多直接互动。“他几乎每天会给我反馈，告诉我读者的口味、为什么报纸会‘走’（卖得好）。”

李慧玲说，这帮助她每天省思卖报纸和卖新闻的差别，也提醒她必须直接到读者群中，跟他们接触。“有时他会跟我说哪里的歌台有多热闹，我晚上就跑去看，也看他怎么穿梭在人群中卖报纸。”

她说，每次阿崧打电话来时，都会用福建话“顺顺吗？”来问她最近过得怎么样，两人也常常以“顺顺哦”结束对话。他们最后一次通电话是在农历新年过后。“我知道他生病了，打去问他，但是他还不肯透露病况，只说不舒服，身体比较弱，我也就不戳破。不过，那次我们挂电话时，他没有再说‘顺顺’了。”

何裕音过世后，卖报生意由弟弟继续经营。他的灵堂设于黄埔通道（Whampoa Drive）第94A座，定4月1日出殡。