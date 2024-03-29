【茶水间三问】船撞塌美国大桥，共享脚踏车，登加新镇

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）集装箱船撞塌美国东岸大桥，与新加坡有何关系？

美国东岸城市巴尔的摩一座主要桥梁3月26日当地时间凌晨1时半，被一艘新加坡注册的集装箱船Dali号撞击坍塌。桥上20多人还有多辆汽车掉入河中，当中有六名失踪者已推定遇难。白宫官员透露，目前没有发现任何恶意企图，美国联邦调查局也确认，没有证据显示这是一起恐怖袭击。作为船旗国，新加坡当局会与美国海岸警卫队以及相关机构密切合作，全力支援调查工作。

2）共享脚踏车在新加坡没市场？

营业约七年的共享脚踏车业者SG Bike宣布退出新加坡市场，这家公司所有用户的账户，会过户到另一家业者Anywheel。SG Bike退出市场后，新加坡的共享脚踏车业者只剩Anywheel和HelloRide。至于共享脚踏车为何无法在新加坡市场生存，专业人士认为有几个因素，例如共享脚踏车整个运作的成本非常高。此外，新加坡的公共交通系统完善，若要搭地铁或巴士都很方便。天气太热也是新加坡人不愿使用公共脚踏车的原因之一。

3）登加新镇，新加坡人要求太高？

登加新镇第一批预购组屋屋主去年领取钥匙后陆续搬进新家，但一些居民很快就发现问题。首先，登加区内交通不方便，得步行至少一公里到最靠近的巴士站或搭私招车。再者，登加居民在新家使用的中央制冷系统漏水，而且制冷效果不佳，收费也过高。对此，新能源免除所有登加居民的冷气费，直到去年12月31日。如今，登加新镇的基础设施陆续建成，邻里中心今年第二季启用。另外，在登加新镇设有四个地铁站的裕廊区域线，也会从2027年起分阶段投入服务。

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