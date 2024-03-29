思科调查：仅1%本地私人机构准备好应对网安威胁

仅有1%的本地私人机构为抵御网络安全风险做好充分准备，比去年猛跌13个百分点。就是否已准备就绪而言，每四个接受调查的机构中，有近三个只处于初学或形成的阶段。

国际科技公司思科（CISCO）星期四（3月28日）发布常年网络安全准备指数调查结果。让人意外的是，调查还发现81%的公司对利用现有基础设施防御网络攻击的能力，抱有中等至非常大的信心。这种信心与准备程度之间的差异说明，这些机构可能对应对威胁形势的能力信心过高，并且误判所面临挑战的真实规模。

思科2024年1月至2月，针对30个国家和地区8136个私人机构的领导者展开调查，其中158个是本地机构。这些机构来自商务服务、建筑、教育、金融服务、医疗保健、制造业、媒体和传播、房地产、餐饮、交通等18个行业。

调查评估这些机构在五个关键支柱上的准备情况：身份智能（identity intelligence）、网络韧性（network resilience）、机器可信度（machine trustworthiness）、云强化（cloud reinforcement）以及人工智能强化（AI fortification）。这五个支柱由31种相应的解决方案和能力组成。

思科再根据这些机构采纳的解决方案和能力，把受调查公司归纳为四个进阶的阶段：初学、形成、进步和成熟。调查结果显示，只有1%本地机构处于成熟阶段，处于进步、形成和初学阶段的机构占比则分别是28%、60%和11%。

企业须采纳多方面平台增加网路韧性

思科亚细安地区总裁郑美琼说：“在网路韧性方面，新加坡企业须采纳多方面的平台方法，从网络安全保护措施的投资，到利用生成式人工智能来增强安全程序，再到填补网安人才缺口，以便能在机构里建立基本的准备应对能力。”

值得欣慰的是，调查显示逾八成受访机构意识到做好准备的重要性，认为网安事件将在未来12至24个月内扰乱他们的业务。99%的受访企业也正着手应对，它们计划在未来12个月内增加网安预算。

亚太地区网络攻击呈上升趋势 勒索软件攻击为主

另一方面，金融服务资讯共享与研究中心（FS-ISAC）星期四发布的“驾驭网络2024”报告发现，亚太地区的网络攻击呈上升趋势，同比增长15%。其中勒索软件攻击被称为“罪魁祸首”。

网络攻击者采用了更加复杂的招数，金融服务供应链也日益脆弱。亚太地区机构去年每周平均遭到1963次攻击，预计这一趋势今年将继续，这与全球趋势一致。

FS-ISAC首席执行官西尔伯斯坦（Steven Silberstein）说：“这是新兴技术和地缘政治紧张局势加剧的关键年份，展望今年，维护金融业完整、安全和信任的最佳方式是全球信息共享。”