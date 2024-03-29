使用率最低 30岁以下国人仅19%用技能创前程培训补助

每10名介于25岁至29岁的国人中，有多达八人还未使用技能创前程培训补助来提升技能。

精深技能发展局在2015年推出技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit），每名年满25岁的新加坡公民，可获得一笔无使用期限的500元补助。2020年，政府再一次过填补500元，介于40岁至60岁的国人还可额外获得500元。

根据精深局3月22日发布的2023年年度报告，去年约有19万2000名年龄25岁以上者，使用培训补助上各类自我增值课程。

不过，不同年龄群体使用补助的情况各异。超过四成介于30岁至49岁的公民，善用政府提供的补助。年龄50岁及以上者，使用补助比率逐渐下降；而25岁至29岁者是所有年龄层中使用率最低的群体，仅19％或不满两成。

精深局局长陈谷炎答复《联合早报》询问时说，技能创前程培训补助使用率处于健康水平。他说，不是所有技能提升都要动用个人补助，许多雇主在这方面也给予支援。他举例，去年有2万3000名雇主资助约22万8000名员工去上精深局支持的培训课。

分析：多为职场新人 更注重眼前需求

新加坡社科大学苑（SUSS Academy）主任关冲副教授分析道，有好几个因素造成30岁以下者的使用率垫底。首先，20多岁的年轻人多为职场新人，许多公司会提供与他们职责相关的内部培训，加上刚毕业不久，所掌握的技能仍可派上用场，让他们不急着动用技能培训补助。

其次是优先次序有别于其他年龄层，年轻国人会更着重眼前的需求，如确保就业、继续深造或争取在职场有所表现。关冲指出，年轻一代也被视为更懂科技的一群，有些人或认为自己在这方面无需额外培训，“许多人还可能选择其他非正式学习途径，如在YouTube看视频学编码” 。

记者访问了10名不同年龄的公众后发现，所有人都知道政府提供技能培训补助，但只有三人已用完相关款项；多数人尚未使用或只用了部分补助。

在半导体行业担任助理工程师的艾尔米（Eilmy bin Azman，30岁）直言，工作太忙碌，上班几年，还没时间去使用补助。

“职场节奏非常快，我想要掌握更多技能，但工作时间长，没有空档去进修。我对物流业感兴趣，日后若有机会，想要用补助去上开叉车的课程。”

自雇人士孙运良（33岁）同样未动用补助。他认为，若上课后无法提升就业能力，等于是浪费钱。

从事餐饮业的郭小萍（38岁）说，她用培训补助去上款待和旅游专业文凭课程，但学费远超政府给予的补助，剩余的款项得自掏腰包。

即将在4月迈入40岁的洪秋玲（幼教人员）几年前中途转业，并使用补助去上幼婴按摩和幼教相关课程。她很期待政府即将在5月给予40岁及以上公民额外4000元的培训补助，希望之后可以和朋友一起去上课自我提升。

陈谷炎说，目前有超过2万9000个课程，可用技能培训补助抵消学费。他促请个人谨慎选择那些与职业抱负相关，且有帮助的课程。

展望未来，陈谷炎说，精深局的两大工作重点是聚焦支援处于职业生涯中期者和中小企业，为他们提供更多资源。