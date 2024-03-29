70岁退休会计 持续进修重返职场

科技发展瞬息万变，单凭一纸文凭或一技走天涯的时代已经过去，不断充实自己、推动终身学习是去年10月公布的“新加坡携手前进”报告的重点之一。《联合早报》 推出五期的“余热生辉”系列，访问来自不同领域的职场前辈，从退休会计人员到医生，再从巴士车长到警察，让读者可从他们持续自我提升和退而不休的精神中，得到启发。

现今70岁的刘依妹一头白发，但双眼有神，看起来比实际年龄小。在超过45年的职业生涯中，她经历过好几次经济不景气或金融危机，但不曾被裁退。几年前已从职场退下的她，认为很大程度归功于个人持续进修。

早年因家中经济能力有限，刘依妹只有中四学历，出来社会工作后由低做起，一直从事会计相关行业。虽然不是特许会计师，但刘依妹积极进取，除了上公司提供的内部课程，也报读广受财务人员欢迎的特许公认会计师公会（ACCA）专业课程，拥有会计专业文凭。

记者在一个职业展上遇到这名长者时，她正准备重返职场，希望可以找到一份每天工作四小时或每周上班两天的兼职。询及想要投身的领域，拥有丰富会计知识的刘依妹，盼可在人生下半场，继续在会计领域发挥所长。

精深技能发展局的数据显示，去年只有不到三成（27%）年龄60岁以上的公民使用技能创前程培训补助，刘依妹正好是这群少数者之一。

她说，一早就用完了政府提供的技能培训补助，除了上一般课程，也曾去上和消费税相关的课程，增加知识。

“很高兴听到政府宣布技能创前程进阶计划，让年龄40岁以上者受惠。”

精深技能发展局数据显示，去年只有27%年龄60岁以上的公民使用技能创前程培训补助。图为公众出席精深局举办的医疗保健职业与技能路演。（李冠卫摄）

技能创前程进阶计划将提供7000个课程

询及有何课程适合资深上班族，精深技能发展局发言人说，年龄40岁以上的国人，可关注技能创前程进阶计划下约7000个可提高就业能力的课程。当局4月22日会在MySkillsFuture网站公布课程名单。

职总恒习发言人答复《联合早报》询问时说，他们所提供的课程大多数获得精深局资助，报名上课者可使用培训补助支付剩余学费。

深受公众欢迎的短期课程，包括项目管理专业人士、信息系统安全专业认证及渐进式薪金模式相关课程如保安认证。

至于科技相关的课程，随着人工智能普及化，面向商业人士的生成式人工智能课程，也获得从事创意和数码营销行业者的青睐。职总恒习另有须上课三个月至半年的较长期课程供选择，如数据分析、数码营销、网络安全，供想要深入掌握技能者报名。

新加坡社科大学苑（SUSS Academy）主任关冲副教授说，根据世界经济论坛的《未来就业报告》，排名居前的技能包括分析思维、创造力和创新、科技技能、领导力和环境管理。这些技能都与科技快速进步改变传统工作流程有关。

因此，新加坡社科大学苑与业界伙伴合作，推出面向未来、聚焦在策略与创新、人工智能应用及永续发展的培训课程。