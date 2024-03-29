为守护母亲副业 弃键盘拿针线变身毛绒玩偶修复师

希望让他人重温童年时光，科技公司营运经理化身毛绒玩偶修复师。

徐嘉汐（26岁）2021年接手母亲经营的“绒毛玩偶医院”（Stuffed Toys Hospital），主要的工作是修复毛绒玩偶。公司从2018年成立以来，已经“拯救”超过4000个毛绒玩偶。

她接受《联合早报》访问时说：“我的妈妈是一名家庭主妇，有一次闲暇时为我的维尼熊玩偶更换了新棉絮。看到小时候最喜欢抱的维尼熊又变得圆圆鼓鼓的，我觉得很开心，心想如果也能让其他人重温儿时的记忆该有多好，所以提议她也为他人修复玩偶。”

2018年，修复毛绒玩偶成了徐嘉汐母亲的副业，由于母亲手艺精湛，生意源源不绝地上门，到了2021年，母亲再也无法一人忙完所有的活。当时刚大学毕业的徐嘉汐，在一家科技公司找到营运经理的工作，为了分担母亲的工作，她开始学习缝补等技能，每天忙到凌晨2时才能入睡。

这时，徐嘉汐开始思考在修复玩偶事业及稳定正职之间作出选择。她说：“我想了很久，虽然打工可以赚取稳定收入，但我觉得修复玩偶是我真正喜欢做的事，而且是我和妈妈共同的心血，所以决定一起守护它。”

在收到每个毛绒玩偶后，徐嘉汐会和玩偶的主人沟通，根据对方的要求制定“治疗方案”。

一般来说，如果是简单的缝补和清洗，玩偶一个星期就能“出院”。如果玩偶缺少眼睛、鼻子、耳朵这些配件，徐嘉汐则会找相同的补上；最具挑战性的是玩偶身体的面料破损，得给它找最接近的面料换上，这可能需要耗时长达十周。

徐嘉汐说：“有些玩偶已经‘面目全非’，主人也没有原本的照片，因此我需要花时间上网搜索，才知道玩偶原本长什么样子。缝补时则需要考虑玩偶原有的形状等。其中，相近颜色、质感类似的面料最难买，往往得到不同的店家亲自触摸选择，才能买到想要的。”

曾绞尽脑汁为特需儿童修复挚爱玩偶

每个玩偶背后都有一份特殊的意义，最令她难忘的是关于两个猴子玩偶的故事。它们的主人是一名特需孩童，由于非常喜欢它们，因此一直抱在怀里，久而久之玩偶开始磨损。徐嘉汐原本建议更换面料，但孩童的母亲说孩子的触觉特别敏感，质感上稍有不同都能感觉得出。

这令徐嘉汐很是头痛，但这名母亲却表示只要能够修复，无论耗费多少钱都不是问题。

“这个玩偶是从法国进口的品牌，虽然相同大小的猴子玩偶已停产，但还买得到更大尺寸的。我于是订购了大尺寸的玩偶，取出里头的棉花，再把它缝制成两个小猴子。我也另外购买了穿有和猴子一样衣服的大象玩偶，加上其他的面料，把它们的衣服‘转嫁’到猴子身上。”

最终，徐嘉汐给特需孩童一对和原本小猴子一样的玩偶，也完成了这名母亲的心意。虽然材料耗费了约400元，但这名母亲欣然地支付全额。她说：“母亲对孩子的爱令我感动，她愿意付出全部的心力，只为让孩子可以重拾最爱的玩偶。”

徐嘉汐全职从事玩偶修复师有一年多，前八个月都在亏钱，在坚持不懈的努力下，近半年开始有了稳定的收入。她如今每个月收到四五十个订单，每天早上8时开始修复玩偶，一路忙到晚上才休息。

她说：“玩偶就像大家的家庭成员一样，不是买新的就能替代的。顾客在看到成功修复的玩偶后，脸上流露出的笑容，令我觉得很有成就感，也激励我继续下去。”