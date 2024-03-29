实龙岗30年公寓式组屋逾120万元转售 刷新该区纪录

实龙岗一个超过30年屋龄的公寓式组屋单位以120万8000元易主，刷新该区组屋转售价纪录，房产分析师点出高价卖出的三大因素。

位于实龙岗2道第321座的一个公寓式组屋单位，日前以120万8000元出售，刷新该地区在1月份以118万元出售双层公寓式单位（Executive Maisonette）的最高纪录。

根据房地产服务平台99.co报道，上述单位面积为1615平方英尺，位于七楼到九楼之间，共设有三间卧室和两间浴室，相当于五房式的格局。其独特之处在于宽敞的客厅，可转换为书房、佣人房，或是打出额外的卧室。单位的剩余屋契约为60年11个月。

受访房产分析师指出该单位得以高价卖出的三大因素：

①公寓式组屋单位属于绝版房型

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣说，公寓式组屋单位的空间比私宅公寓更大，属于“绝版”房型。

橙易集团首席研究与战略总监孙燕清指出，公寓式组屋单位空间宽阔，在转售市场上很少见，预购组屋项目也不再推出这类房型，很多买家不介意为了空间较大的单位，花百万元或以上购房。

她认为，随着百万交易越来越多，潜在买家看到很多单位以高价出售，可能会减少抗拒以高价购房。相比私人住宅，考虑到空间和低点位置，公寓式组屋单位被认为是物有所值。

②实龙岗一带没有空地建新组屋

麦俊荣指出，放眼实龙岗一带，周围并无空地可再建造新的预购组屋项目，而实龙岗组屋多建于80年代，多数组屋的剩余屋契介于60至67年，若买家倾向于在实龙岗购房，只能做出取舍。

③地点靠近地铁站和学校

麦俊荣表示，实龙岗2道第321座组屋临近罗弄泉（Lorong Chuan）和实龙岗地铁站，步行不超过10分钟，更何况附近还有NEX购物中心、中小学和国际学校，社区发展完善，具有吸引力。

“空间充裕、地点便利，附近还有国际学校，买家若想出租也不难。”

完整报道，请翻阅2024年3月29日的《新明日报》。