胶布封嘴防求救 恶佣绑手膝撞虐待女人瑞

打脸、顶胸、绑手，缅甸女佣虐待101岁的卧床女人瑞，为了不让对方叫喊，甚至用胶布封口，被判坐牢20周。

被告是缅甸籍女佣昂艾艾（Aye Aye Aung，32岁），案发时在101岁受害老妇梁秀娟（音译）家工作了大约三年。

老妇两年前数次摔倒后卧病在床，日常须穿成人纸尿裤并使用鼻管进食。

案情显示，被告2024年2月23日接连虐待受害人，包括打、按压她的脸和殴打她腰部，使得她痛苦哀嚎。

被告之后把受害人的手绑在床的栏杆上，然后又打了她的头、踩着她的腿，帮她换纸尿裤时拍打她的腿，并压在她身上用膝盖顶住她的胸口。

被告之后还拍打受害人的臀部和腿部。为了不让对方叫喊，被告甚至用胶布封住受害人的口。

受害人一度举手防卫，但被告继续施暴，重复掌掴她的脸。

受害人家中的闭路电视拍下了事发经过，虐待过程从晚上9时12分至9时42分，持续了约半小时。

被告四天后再次对受害人动粗。2月27日下午2时19分至2时49分，被告先后用力按受害人的肩膀、踩着她大腿、掌掴她的脸和右臂、强拉她的手臂、拳打她头部、和掴她巴掌。

接着被告还踩着受害人胸口不让她动弹，以及抓着受害人的手撞向床栏等。这次她也用胶布封住受害人的口。

受害人的家人过后看到电眼画面后报警。被告落网后，被控两项蓄意伤害弱势人士的控状，星期四（3月28日）认罪后被判坐牢20周。

完整报道，请翻阅2024年3月29日的《新明日报》。