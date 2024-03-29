马来青年义工团体斋戒月助580弱势家庭

马来青年义工团体在斋戒月期间为580个弱势家庭提供援助，比去年增加了20%。活动包括派发食物礼包和购物券，以及为年长者举办技能创前程讲座。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞在星期五（3月29日）出席了今年“车轮上的斋戒月”（Ramadan On Wheels）启动仪式。



他致辞时说：“马来青年义工团体不仅仅是派发食物礼包和购物券，还致力于帮助弱势群体提升技能、加强社区凝聚力，并推动社区发展。”



共有580个家庭收到这份斋戒月食物礼包和价值300元的购物券，礼包内含食用油、糕点和干粮。



金河（化名，50岁）因身体不适无法工作，她和女儿一起到活动现场领取食物礼包和购物券。她说：“这项活动对低收入家庭非常有帮助。礼包里包含日常所需的物品，而购物券则可以用来购买超市的生鲜产品。”

自2001年逾5000家庭受益 8500义工参与

这项活动是由马来青年文学协会“4pm”于2001年发起的，旨在通过青年的力量帮助社区里的贫困家庭和乐龄人士。迄今为止，已经有超过5000个家庭从中受益，参与的志愿者超过8500多名。

除了课业太忙和冠病疫情期间不得不暂停志愿服务，巴哈里（Mohamed Bahari Bin Rajab，39岁，小学教师）自2003年还是一名理工学院学生以来，就一直积极参与马来青年义工团体的工作。如今，他与其他志愿者一起策划这项斋月活动。

巴哈里受访时说：“这是一项非常有意义的活动，我们很开心能与同胞分享节日的喜悦。我在马来青年义工团体服务超过10年，担任过不同职务，接下来也会继续支持这个团体。我也很高兴看到现在有许多年轻人加入，有些以前是受益者现在回来当志愿者，正因为他们长大了，也想要回馈社会。”