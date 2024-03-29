4月1日起水费上涨 受访摊贩：不上调咖啡茶价

4月1日起水价正式上调，受访咖啡摊贩指这可能会导致成本高出一成，但他们不打算把上涨的成本转嫁给消费者。部分摊贩认为，控制水费开支也取决于平常节约用水。

公用事业局2023年9月宣布，水价于今年和明年分两个阶段上调，每立方米调高5角钱或约18%。非住家用水价格同样分两个阶段上调，不论用水量多少，2024年4月1日起每立方米调高2角，至2.94元；2025年4月1日起再调高3角，至3.24元。

源发咖啡档老板黄成庭（75岁）是中峇鲁巴刹和熟食中心的第一代小贩，他星期三（3月27日）接受《联合早报》采访时说，水费是他最主要的成本组成部分，现在每个月水电费加起来已经超过400元，比档口的租金还贵，而且还要另外缴400多元的清洁费，赚的是越来越少。

不过，他并没有调涨饮料价格的打算。“我在这里开店已有40年，现在主要是打发时间，只要不亏钱就行了。但是从外面批货来卖的饮料，比如豆花水就起了一角，要不是供应商实在涨价太多，我们都不去计较。”

位于雅柏中心的大声公茶室摊贩李可（72岁）对于水费上涨感到无奈，他认为水费起价预计会导致成本比平常多出10%。“可是我不能因为成本高一点就起价，这里还有很多的茶水档，价格上也有竞争，涨价的话消费者不会买账。”

全岛经营约80家咖啡店的金味集团（Kimly Group）董事白金龙（47岁）受访时也指出，集团向来都谨慎使用水资源，目前也不打算根据水费调整价格。

鸿记云吞汤面老板陈宝文（62岁）则说，目前摊位的水电费每个月平均在380元左右，暂时还不必涨价。“我只有在消费税调高两次后才稍微起价，不然对客人不公平，水的方面可以自己想办法节约。”

他通常会用桶把洗菜水收集起来，加上洗洁精，再把客人用餐后的碟子先泡在水里，以去除油污，之后才冲洗，就会比较省时省水。

“这个方法我已经用了30多年，不然这么多脏盘子都用没用过的水慢慢洗，会很浪费。”

武吉巴督东咖啡店的279豆花水摊林美美（40岁）则说，目前还不知道影响会有多大，是否涨价还要等4月结束后查看水费账单才决定。

“我们这些都是小本生意，暂时估计影响不大，如果涨价的话也会是因为其他的材料费变得贵很多。”

根据公用局估算，2025年水价全面上调后，每四个商家包括中小企业，就有三家的月均水价将增加少过25元；每四名小贩有三名的月均水价则将增加少过15元。