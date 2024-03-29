新加坡紫外线指数一度逼近最高值 户外活动防晒为要

新加坡紫外线指数星期五一度逼近最高值，但高温承受度处于低水平，公众仍可在注意防晒下进行户外活动。

根据新加坡气象署网站，星期五（3月29日）中午12时15分，本地的紫外线指数（Ultra-Violet Index）达到11，属于极高值范围，随后增至12，并在下午1时15分进一步上升到13。幸好，紫外线指数在15分钟后减至12，并在下午2时15分回跌到10。

紫外线指数从0到11以上，指数越高，紫外线越强，对皮肤和眼睛的潜在伤害越大。6至7属于“高”水平，8至10属于“非常高”，11以上则属“极高”水平，15是最高值。

紫外线可导致皮肤晒伤或起水泡，继而造成色素沉着及肤色不均。其他危害还包括湿疹等皮肤病的发作，长期可能造成皮肤癌，以及脂漏性角化症（seborrheic keratosis，俗称老人斑）和光化性角化病（actinic keratosis）等问题。

在新加坡，紫外线指数通常在2月至4月以及9月比较高，这期间天空少有云层覆盖，或是太阳处在赤道正上方；尤其在上午11时至下午3时之间，紫外线指数经常可达“非常高”或“极高”水平。

尽管紫外线指数达到极高水平，但同时间的高温承受度（heat stress）仍介于低度水平，显示湿度、气温、风速和太阳辐射水平良好，不影响公众进行户外活动。

本地三个地点，包括蔡厝港、金文泰体育场和加冷训练跑道一带则处于中度的高温承受水平，在那里进行户外活动的公众要多喝水并多休息，观察身体是否有中暑症状。

陈若欣（29岁，销售员）本想趁公共假日带一岁儿子和家人外出徒步，无奈烈日当空且十分闷热，最后决定去购物中心吃饭逛街。“小孩子的皮肤比较敏感，大人也觉得不太舒服，还是少在户外走动比较好。”

虽然近期天气炎热，黄英立（37岁，自雇人士）每周仍坚持户外跑步约10公里。他认为，新加坡每年都有几段炎热天气，他多年来跑步已经习惯，只需要多注意防晒就好。“有些男性朋友跑步时不喜欢涂抹防晒用品，我会提醒他们穿一件透气的防紫外线外套。”

气象署提醒公众外出时做好防晒准备，比如带把伞、使用防晒用品、戴上帽子和太阳眼镜。

气象署也预计本地接下来四天下午将有雷阵雨，气温介于25摄氏度至34摄氏度。