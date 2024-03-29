耶稣受难日前夕 两陆路关卡51万人次通关创纪录

耶稣受难日长周末前一天，有51万人次经两个陆路关卡通关，创下单日最高通关人数纪录。旅客趁节假出游，又碰上清明节返乡扫墓潮，且新元兑令吉持续走高，关卡交通料持续拥堵多两三日。

上一次单日陆路关卡通关人数创新高，是在3月15日的学校假期，当时有近50万人次通关。

移民与关卡局星期五（3月29日）发文告公布上述数据。耶稣受难日前夕（28日），全日都出现出境交通从马来西亚回堵至兀兰关卡的情况，车龙还延伸到实里达快速公路（SLE）以外的路段；第二通道也同样水泄不通。

作为汽车QR码新通关系统推出后的首个长周末，不必出示护照出入境固然方便许多开车的旅客，但陆路关卡似乎无法负荷庞大的车流量。星期五清晨时分，前一天车辆堵塞情况仍未缓解，移民局不间断发文提醒旅客，通关时间预计延误长达三个小时。

早报采访队耗五个多小时通过新山关卡

《联合早报》三人采访队星期五早上9时起在兀兰路开车“龟速”前行四个小时，抵达兀兰关卡出境柜台扫描团体QR码，仅用47秒就快速通关，却又在新柔长堤堵上一小时26分钟。

整个通关时间总计耗时逾五个小时，踩刹车片的时间比踩油门长，车程几乎可从新加坡去往马来西亚吉隆坡。记者一行下午2时左右才通过新山关卡入境马国。

星期五（29日）早上约9时30分，车龙从新山关卡回堵到兀兰路（Woodlands Road）。（陈渊庄摄）

在新加坡境内，兀兰关卡附近路段交通繁忙，可见许多开车旅客下车透气，也有一些巴士乘客中途改变主意，手牵着小孩、拖着行李步行到关卡；汽车办理通关手续后，也许是因为等候时间过长，乘客纷纷下车到关卡大厦上厕所。不时驶过想要插队的汽车，但大多都被执法人员发现，要求驾驶者掉头重新排队。

在KSL城市购物中心附近洗车的陈春成（71岁，自雇人士）说，QR码通关系统便捷，少过一分钟就从大士关卡顺利出境，然而行驶不到一公里，就在第二通道堵了快两小时。

“早上7时出门想避开车龙，没想到马来西亚方面的通关速度没那么快。我们每几周都会来新山一日游，这次到笨珍买鱼货，然后用餐洗车。”

经常往返新马的罗佐伊（37岁，行政人员）认为，使用QR码并没有省却太多通关时间，四人通关时柜台人员仍会喊名字以核实个人信息，而她孩子的个人资料总是出现疏漏，须出示护照验证。“新马通关柜台若能加开，通关速度或许会更快。”

刘宝芳（34岁，工程师）指出，使用QR码能缩短约四分钟的通关时间。然而，一些不负责任的驾驶者为了求快插队，导致车辆移动速度缓慢，希望执法人员严厉执法杜绝这一行为，加快通关效率。

兀兰关卡的车龙在星期五晚上7时才缓解。

3月29日下午4时30分，朝新山方向的新柔长堤上仍有长长车龙。（关俊威摄）

移民局预计陆路关卡将持续拥堵至星期天

移民局预计，星期五和星期六两天（29日和30日）陆路关卡将持续拥堵。星期天（31日）的入境交通料也将出现堵塞的情况，旅客预计在这天陆续回返新加坡。

移民局建议旅客预留额外的等候时间，要有耐心、遵守交通规则，勿随意切换车道，并在出行前查看移民局脸书以了解最新路况。

柔佛州移民局局长峇哈鲁丁日前指出，马来西亚柔佛州的两个陆路关卡，目前每日出入境通关人数多达43万至45万人次，超出冠病疫情前的约40万人次。

我国陆路关卡汽车通道在启用QR码通关后，首两日大约有8万6000人次选用这套新系统，占乘车旅客总数的46%。移民局将逐步扩大新系统的使用范围，料今年下半年在电单车通道启用。