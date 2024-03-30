私会党依然存在 “第55条”依旧管用

与上个世纪五六十年代相比，本地的私会党数量已经锐减，虽然最理想的情况是彻底瓦解私会党，但执法官员坦承目前暂时还无法做到。

刑事侦查局私会党取缔组高级调查员拉美斯（Ramesh Rajaram）副警监告诉《联合早报》，随着社会进步，加上严厉的执法行动，私会党派的数量已经大量减少。

“这些年来，私会党的数量基本受控。一些旧私会党可能死灰复燃，也有新党被瓦解，不过一切仍在掌控中。”

拉美斯说，新加坡的私会党大致分“传统私会党”和“街头党”两类。传统私会党活跃于非法牟取利益的活动，例如赌博、售卖漏税香烟、咳嗽药水等，多为捞个人油水而非组织的利益。街头党则组织松散，党员更冲动，更可能发生暴力行为。

如今加入无须入党仪式

无论哪一类，如今无论是党徒行为或党派相关事宜上都有一些细微改变。“现在的私会党已无须各种入党礼仪式盟约，大多数都是口头上说想加入便可加入，帮派党徒间的流动性很强。”

拉美斯指出，从前总可以从党徒身上看到大片显眼的文身，甚至文上诗句来彰显“堂号”或帮派；如今的党徒，文身已不再这么堂而皇之亮出“堂号”，执法人员往往必须为隐晦的新型图案“解密”，判断他们属于哪个私会党。

数十年前私会党徒手持竹竿和武器、跳上罗厘“拼水”的场景，如今也只出现在电影画面。

武器变小容易藏起

刑事侦查局私会党取缔组高级调查员卓德发助理警监受访时说，传统私会党以前自制武器如竹竿和铁棍，一般较笨重，如今武器已变小，方便携带，常见的包括小西瓜刀、指节铜套和爪刀（karambit），有一些在五金店就能买到。“这些小件的武器，更容易藏匿在衣服里。”

方言是老一派私会党徒的惯用语。如今许多年轻人已不谙方言，年轻一代的私会党徒也不例外。卓德发曾在五年前的访问中说：“如果你用福建话跟他们交谈，他们可能听不懂，所以识别他们会更加困难。唯有通过调查工作，才知道他们是私会党徒。”

对于私会党活动、非法放贷、贩毒、有组织犯罪等罪行，执法当局要找到愿意上法庭指证被告的证人极为困难，证人往往因为害怕组织采取报复行动而却步。

卓德发说，私会党员通常担心自己和家人的安危，拒绝提供更多信息，这是执法和调查工作中最困难的环节。“第55条”法令因此成了谈判和说服证人提供证词的重要工具，从而获得线索侦破案件。

他举例，2021年，数名私会党员相信自家党派的头目被敌党派成员袭击，于是手持大砍刀、指节铜套和爪刀等致命武器找上门复仇。

被众人“盯上”的这名成员刚好不在家，复仇者转而对付他的父母和兄弟姐妹，不仅肢体攻击还用折叠椅攻击。他的父亲脸骨受伤严重，母亲小臂骨折，分别住院18天和14天。

由于涉事党员和受害者都不敢在庭上作证提供证词，当局对其中七人采取“第55条”法令拘留他们。