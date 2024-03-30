以柔克刚 助私会党徒回头是岸

强硬对待血气方盛、禀性刚烈的私会党徒不是上策，以仁柔之道，建立好黑白两道的沟通默契，才是让执法行动更有效率，也更能保护执法人员的最好方式。

多年来与私会党打交道的刑事侦查局私会党取缔组高级调查员卓德发助理警监透露，与私会党徒硬碰硬并不是最佳方式，“我们会以更软性方式与他们沟通，他们也会透露所面对的复杂和困难情况”。

卓德发在私会党取缔组超过10年，日常执法行动中难免遇到暴力事件，当中不乏高危时刻。

“执法地点多数是在人潮密集、灯光黑暗的夜间场所，执法人员有时被推搡，或脸突然挨一拳。这类场所当然也常常充斥着醉汉，让逮捕过程更困难。”

除了执法工作，卓德发和同事也积极协助私会党徒脱离组织，回归正常生活，并在工余当“热线辅导员”，为前党徒排忧解难。

他们常听到的问题包括：如何离开私会党？如何面对党中难缠的党员？

一些尝试融入社会，成为“社会新人”的前党徒，则会担心“党员是这家公司的老板，我能回去工作吗”，或者“还在私会党的朋友，邀我一起出国，我该去吗”？

一些彷徨无助的青少年父母，也会向卓德发和同事求助如何把孩子拉回正途。

新加坡监狱署最新公布的数据显示，2023年在“第55条”法令下被拘留者有80人，其中78人都是因私会党活动被拘留，另两人则因非法放贷活动。20岁至29岁这一年龄层的人最多，有44人。

提供改造新途径助党徒摆脱私会党束缚

卓德发指出，一些私会党徒的心态已经根深蒂固，也参与了入党宣誓仪式，要摆脱私会党的束缚很不容易。要截断这种联系，提供他们改造的新途径变得格外重要。私会党取缔组定期通过包括改造营、宣导演讲会在内的各种方式积极进行公共教育，预防和帮助他们开启新人生。

取缔私会党多年，卓德发下班后，偶尔被一些已完成拘留期的前党徒认出，他坦言有时带来不便。

“与家人出门，即使没任务在身，他们还是认为我是执法人员。万幸的是，多数前党徒都是友善的。记得有一次，有一人还上前问我是否记得五年前拘留他，说他已经出狱了。”

另一次，卓德发曾帮助过的前私会党员打电话给他说：“我下周就结婚了，要谢谢你帮我改过自新。我老婆也很感激你，让我回到正途。”这类个案都激励着卓德发，让他在工作时更有动力。